Detectan 2 casos de corrupción relacionados con la construcción

Teresa Sánchez Vilches

Los casos de dos servidores públicos corruptos fueron detectados por la Controlaría Ciudadana. Ambos tienen que ver con el ramo de la construcción.

En conferencia de prensa, el contralor ciudadano, Enrique Aldana López, acompañado del presidente municipal de Guadalajara, Ismael Del Toro, hizo un llamado enérgico a servidores públicos y ciudadanos para trabajar en un esquema de corresponsabilidad.

Por ello, recalcó que la sanción de tipo administrativo que se determine por el tribunal puede ser la inhabilitación, ya sea para ejercer cargos públicos o para volver a tener un contrato con el gobierno en todos sus niveles.

“Que quede claro a todos, servidores públicos y particulares, que los actos de corrupción tienen consecuencias sociales, penales y administrativas”, dijo.

El primer caso del que habló fue de adjudicación de obra pública. En días pasados descubrieron que un servidor de la Dirección de Obras Públicas, haciendo mal uso o suplantando el nombre del director de presupuestos del Ayuntamiento, solicitó varias cantidades de dinero a contratistas, con la promesa de otorgarles los contratos de obra pública. Además, esta persona, quien se encontraba a cargo del sistema de contratación de obra pública y del sistema de pago a contratistas, utilizaba información privilegiada para ayudar a futuros proveedores y, en caso de resultar estos beneficiados con alguna obra, cobraba una comisión o “moche” del 10 por ciento. También daba facilidades para agilizar pagos. Ofreciendo la venta de facturas para liberar los pagos de forma inmediata.

“Este mal servidor público, que tenía casi 19 años de trayectoria en el municipio y que hoy ya no labora más aquí, reconoció los hechos. Hay un procedimiento de responsabilidad administrativa por la comisión de faltas graves y, de igual forma, les compartimos que el mes pasado presentamos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”.

Aldana resaltó el compromiso hecho por el presidente municipal ante el gremio de los constructores, en meses pasados, en el que insistió en que no se permitirán actos de corrupción en asignación de obras: “Hay cancha pareja para todos los participantes y cualquier acto que atente contra la libre competencia será erradicado”.

El segundo caso de corrupción se detectó en la Dirección de Inspección y Vigilancia: la finca de un particular permanecía en construcción, pese a que desde marzo tenía sellos de clausura.

“El encargado de obra fue coaccionado para llegar a un arreglo como inspector, para poder seguir trabajando sin licencia de construcción y no ser molestado en determinado tiempo. Él accedió a colaborar con nosotros, presentó su denuncia y mediante una estrategia en campo pudimos obtener pruebas físicas y digitales eficientes. Se ha iniciado un procedimiento de responsabilidad administrativa en la contraloría y fue denunciado penalmente por cohecho, el 14 de mayo, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Este servidor público tiene 29 años trabajando en el ayuntamiento, a un año de jubilarse, y será también sujeto de procedimiento en responsabilidad laboral, para separarlo del cargo por pérdida de confianza”.

El contralor llamó a la ciudadanía a trabajar de la mano. Pidió a la población ayudar a denunciar, sin miedo, todo acto de corrupción del que tengan conocimiento.

Informó que se puede hacer a través de siete mecanismos, incluso, de manera anónima.

“Lo importante también es el tema de control interno para que esto no vuelva a ocurrir. Esto no puede volver a ocurrir. Estamos tomando todas las acciones necesarias mediante recomendaciones, ajustes al control interno de los procesos en las dependencias para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en la administración pública”, señaló.

7 formas para denunciar 1) Buzones físicos en las 12 dependencias con mayor nivel de riesgo. 2) Se puede acudir a las oficinas de la Contraloría, ubicadas en la unidad administrativa reforma. 3) En los seis módulos itinerantes que estarán en distintas dependencias que ofrecen trámites con atención directa al público. 4) Al teléfono 3669 13 00, extensión 8238. 5) Al correo electrónico denuncias@guadalajara.gob.mx 6) A través del formulario que está en la página web del gobierno municipal. 7) Línea exclusiva de WhatsApp: 33 12642356

Hay 5 denuncias y 53 procedimientos abiertos

Desde que comenzó esta administración, en diciembre de 2018, se han presentado 5 denuncias penales y están en curso 53 procedimientos abiertos por denuncias.

El contralor ciudadano, Enrique Aldana López, explicó que las quejas que se han recibido en este periodo se hicieron a través de los siete mecanismos de denuncia: “No significa que 53 vayan a traer como consecuencia alguna falta administrativa o acto de corrupción, sino son simplemente señalamientos que se vierten y que nos corresponde a nosotros como contraloría investigar: por qué situaciones, por cohecho, por abuso de autoridad, entre otros tipos de delitos o situaciones que pudieran constituir algún acto de corrupción”.

El funcionario dijo que la mayoría de las denuncias están relacionadas a las áreas de Inspección y Vigilancia, Obras Públicas y servicios médicos.

MC