El desabasto es un riesgo latente para el sector salud: Díaz

Carlos Olvera

Mientras no se solucione el problema del desabasto de combustible en el estado, el sector Salud estará en riesgo latente de ser impactado en sus servicios, ya que por ejemplo, las plantas de emergencia de los hospitales trabajan a gasolina o diesel, informó el secretario de Salud del estado, Daniel Alberto Díaz Martínez.

También la población de los municipios del norte del estado es atendida con unidades móviles de la dependencia estatal, a través de los cuales les llevan tratamientos para padecimientos crónico degenerativos como cáncer o diabetes.

Además los operativos de control larvario en atención a padecimientos como el dengue, se realizan a través de vehículos que necesitan de gasolina y hasta las propias muestras de diversos padecimientos se trasladan a los laboratorios vía terrestre, añadió.

“Estamos hablando de que nuestras ambulancias que realizan más de 110 traslados por día en el estado no se vean afectadas por la falta de combustible porque eso sería una cuestión que pondría en riesgo a la población; igual las plantas de emergencia de los hospitales algunas funcionan con diesel otras con gasolina”, señaló.

Además está la atención que se ofrece en la zona norte del estado donde requieren de unidades de trasporte, “por ejemplo los municipios de Xichú, Tierra Blanca, las comunidades de Santa Catarina y de Doctor Mora, allá no hay muchas unidades médicas fijas, tenemos que llegar por medio de unidades móviles, llevarles su medicamento a la población para que no deje de tomar su medicina para la diabetes o para el cáncer, incluso y si no llegan los vehículos las personas no tienen su medicamento”.

También requieren de combustible los vehículos que salen a nebulizar, los vehículos que trasladan a los brigadistas también se mueven por gasolina; las muestras de los hospitales de los 46 municipios de influenza, de dengue entre otros padecimientos, se mueven al laboratorio estatal de Salud Pública que está en León por medio de vehículos.

“Si bien es cierto que aún no se han registrado casos de médicos que estén faltando a prestar su servicio, sí hay otros aspectos que ponen en riesgo la oportunidad en la atención y eso en salud es muy importante”, añadió.

A la fecha las unidades del sector están siendo atendidas a través de diversas estaciones de gasolina donde tienen convenios de surtimiento.

“Ahorita no es que la situación se haya normalizado sino que nos organizamos de mejor manera, pero si lo vemos como un riesgo que ahí está latente que no deberíamos estar pasando”, concluyó.