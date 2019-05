Fanny Miranda

Durante la contingencia ambiental se cuadruplicó el límite de concentración de partículas PM 2.5 recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertó el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire.

​Por ello exigió al gobierno federal homologar a los estándares de la OMS las normas mexicanas para la regulación de contaminantes, tales como las PM 2.5, que provocan la muerte de al menos 14 mil personas al año en nuestro país.

Para partículas PM 2.5, la OMS establece que el promedio de concentraciones a las que se puede exponer una persona en 24 horas para no dañar su salud debe ser de 25 microgramos por metro cúbico.

Sin embargo, la NOM-025-SSA 1-2014 permite 45 microgramos, es decir, los mexicanos se exponen casi al doble a estas partículas de lo que permite la OMS, se trata de material particulado que no queda atrapado en la nariz y entra directo a los pulmones, y a través del torrente sanguíneo llega a diversos órganos provocando daños letales.

"Estamos hablando de que durante la contingencia rebasamos más de 4 veces, el límite de protección a la salud recomendado por la OMS", advirtió Stephan Brodziak, coordinador de Seguridad Vial de El Poder del Consumidor.

De tal forma, los expertos destacaron la necesidad de homologar dichas normas, e incluir la PM 2.5 en el Programa de Contingencias Ambientales, con una activación de precontingencia, para advertir a la población del daño irreversible por la exposición a estos contaminantes.

"Los índices no están en relación con este tipo de concentraciones que marca la OMS, se hacen a partir de análisis epidemiológicos, donde se indica cuál es el máximo que puede resultar que no es nocivo; y estos días pasamos el doble de las concentraciones recomendadas y aun así no se decretaba la contingencia, por eso es muy importante que este índice se homologue", señaló Pablo Ramírez, responsable de Calidad del Aire de Greenpeace.

Añadió que a la normatividad laxa se suma la baja capacidad de monitoreo para medir lo que estamos respirando, "muchas veces puede ser que haya concentraciones muy altas en algunos asentamientos, sin embargo, no se puede saber porque no existen los sistemas de monitoreo".

El observatorio está integrado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Greenpeace, Fundación Tláloc, Transita seguro.

