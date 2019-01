Comerciantes exigen seguridad en tianguis

Bryam Torres

Comerciantes ambulantes exigen seguridad en los tianguis de la ciudad, pues en plazas como la que instala en la calle Río Usumacinta del barrio de San Miguel, los asaltos a mano armada se han vuelto algo común.



Los comerciantes de este tianguis que se instala los lunes, aseguran que cada semana se presentan robos y asaltos, lo que ha hecho que se registre una menor afluencia de visitantes y por consecuencia disminuyan sus ventas.



Los trabajadores del lugar entrevistados por MILENIO solicitaron que no se revelara su identidad pues tienen miedo a que los delincuentes tomen represalias.



"Nosotros no tenemos seguridad, aquí cada semana hay asaltos y adentro del tianguis, llegan y por detrás asaltan al que se descuide, nada más llegan y les ponen un cuchillo y les bajan todo y pues así la gente empieza a no venir", señaló un comerciantes.



Mencionan que incluso los automovilistas que circulan por las calles aledañas como la Honda de San Miguel, también son víctimas frecuentes de la delincuencia.



"Se paran en la esquina y aprovechan que se hace tráfico y llegan por la ventana y les quitan todo, los tenemos identificados, ya le hemos dicho a los policías pero no hacen nada".



Los comerciantes exigen que las autoridades de seguridad les brinden un mayor apoyo, pues dicen que el aumento de la delincuencia los está obligando a organizarse para obtener justicia propia.