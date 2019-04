Buscan hoteleros prevenir extorsiones

Bryam Torres

Líderes empresariales del sector hotelero unirán esfuerzos para crear una campaña en contra de las noticias falsas y así alertar a los ciudadanos sobre las extorsiones, un problema que frecuentemente afecta a sus consumidores.

Eduardo Bujaidar, ex presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León mencionó que diariamente se presentan alrededor de cinco de extorsiones virtuales al interior de los establecimientos de la ciudad, por lo que van a concientizar a los ciudadanos sobre cómo proceder al recibir este tipo de llamadas.

El empresario señaló que han detectado que distintas asociaciones civiles publican estudios que dañan la reputación de Guanajuato sin tener una fuente solida, los cuales son replicados a través de redes sociales causando que disminuya la llegada de turistas a la entidad.

“Vamos a sacar una campaña de concientización a la ciudanía de la importancia que tiene el colgarle a esas llamadas de extorsión porque son llamadas que no son ciertas y de alguna manera le están mermando en su economía (a los ciudadanos) porque algunos van y pagan, entonces es una campaña tanto de no subir notas que no se tenga la fuente fidedigna, que no sean verídicas y por otro lado que podamos contribuir con la autoridad”, dijo.

Expuso que han realizado una estrategia de seguridad en colaboración que las autoridades municipales y estatales con la que han logrado reducir hasta en un 70% la incidencia de este delito.

“Hemos inhibido muchísimo un tema que era lo que más se daba en los hoteles que eran los secuestros virtuales, que por medio del teléfono te hacían que te hospedaras en una habitación y te tenían ahí en la habitación recluido y yo les quiero decir que desde que inicio (la estrategia de seguridad) hemos casi inhibido el problema, sí llega el momento en el que los ciudadanos se dejan llevar y caen en las llamadas pero con la capacitación y todo esto hemos logrado bajar muchísimo casi un 70%”, declaró.