Arranca en Jalisco Colecta de la Cruz Roja Mexicana

La delegación de la Cruz Roja Mexicana de Jalisco necesita 135 millones de pesos al año para funcionar de manera óptima. Hay 29 centros de atención en los que 3 mil voluntarios trabajan diariamente para atender las eventualidades de más de 5 millones de habitantes, cifra de personas a las que impacta el trabajo de esta institución.

Con el lema “La Cruz Roja te Llama”, comenzó la colecta de 2019 en el estado. Hasta hace dos años, las aportaciones voluntarias eran la única manera de reunir fondos. Desde 2017 se suman las donaciones obligatorias que se hacen a través del pago del refrendo de los automovilistas.

Durante todo 2018 se recabaron más de 45 millones de pesos con esta modalidad. En los primeros tres meses de 2019 van más de 47 mdp. Los voluntarios esperan tener más recursos este año.

“La Cruz Roja no tiene un presupuesto fijo por parte del gobierno. En los dos años más recientes tenemos las aportaciones del refrendo. De los 51 pesos que se destinan para causas altruistas, 31 van para la Cruz Roja y 20 para el Hogar Cabañas. No obstante, este recurso no es suficiente para la operatividad de la Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco”, explicó en entrevista el Dr. Salvador García Hernández, director médico de la Cruz Roja de Guadalajara desde hace 2 años.

“La Cruz Roja no es únicamente la atención hospitalaria, no es únicamente la ambulancia que va al sitio del evento a brindar una atención inmediata de urgencia y estabilizar al paciente, sino que hay que llevar a los pacientes a la delegación: a la Unidad Guadalajara (la que está en el Parque Morelos) o en la que está en Adolf Horn y Periférico, y ahí se da la estabilización completa en tanto se recibe en una unidad de segundo o tercer nivel para su manejo integral”, añadió.

La delegación Guadalajara cuenta con una unidad central con nueve camas de hospital, para que el paciente que no sea aceptado en una regulación sea atendido en el hospital por médicos especialistas voluntarios.

También hay una sala de urgencias con capacidad para 15 camillas, un cubículo de choque que es para pacientes críticos con un espacio para tres personas; un laboratorio que tiene una amplia gama de servicios, con un costo asequible para la población. Hay dos quirófanos en los que se pueden hacer procedimientos quirúrgicos de bajo y de mediano riesgo y una clínica de especialidades en la que prestan sus servicios neumólogos, ginecólogos, cardiólogos, pediatras, cirujanos plásticos, cirujanos generales y urólogos.

Ninguno de los que trabaja en la delegación Guadalajara recibe un sueldo. Todos son voluntarios: “Dado que el presupuesto que tenemos no es fijo, lo que se oferta a las personas que laboran es una aportación simbólica. Por ejemplo, un médico especialista que brinda el servicio en la delegación Guadalajara cobra por consulta 120 pesos, de esos 120 pesos, 60 pesos se le entregan al médico especialista y 60 pesos se quedan para la delegación. Esos 60 pesos se invierten en material de curación y medicamentos, que son utilizados en los pacientes de sala de urgencias, hospital e, incluso, quirófano”.

En Jalisco están distribuidas 8 mil 110 alcancías en oficinas gubernamentales, escuelas, universidades y algunas en cruceros de avenidas principales.

Durante 2018, la Cruz Roja brindó atención a más de 400 mil usuarios y hubo más de 32 mil servicios de ambulancia.

Fanny Hernández, coordinadora de comunicación social de la delegación de la Cruz Roja Jalisco, contó que antes de que se estableciera el acuerdo del refrendo, los donativos iban a la baja: “La gente estaba donando muy poco. En 2017 la colecta fue de poco más de 10 millones de pesos. Ya no estaba funcionando”. Resaltó que la tarea de los voluntarios que piden dinero en la calle se ha restringido por cuestiones de seguridad.

Hernández dijo que gracias a la iniciativa de que en el pago del refrendo se destine dinero para la Cruz Roja, en enero de este año se abrió la delegación número 29 en Jalisco, ubicada en Teocaltiche.

La Colecta Nacional de la Cruz Roja en Jalisco fue inaugurada por el gobernador del estado Enrique Alfaro y el subdelegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Jaime Brambila, en representación del delegado estatal, el Lic. Miguel Ángel Domínguez Morales.

SE NECESITAN MANOS

Las personas que tengan formación en el área médica pueden fungir como voluntarios en la Cruz Roma Mexicana. A decir del Dr. Salvador García Hernández, lo que se necesita son ganas: “La institución necesita manos para atender a la población”.

Quienes estén interesados tienen que tener estudios de técnico en emergencias, enfermero, psicólogo, nutriólogo o médico.

Lo primero es acudir a la Delegación Guadalajara. Ahí se le informará al interesado sobre los siguientes requisitos a cumplir, entre ellos el tomar los cursos institucionales y algunos básicos como primeros auxilios.

Cada voluntario tiene que laborar un mínimo de 40 horas por mes, distribuidas como mejor le convenga, dependiendo del área en la que vaya a prestar sus servicios. No importa la edad, solo las ganas y los conocimientos.

¿CÓMO DONAR? En las 8 mil 110 alcancías distribuidas en oficinas de gobierno, escuelas, universidades y empresas privadas. En los 29 centros de atención del estado hay cajas en las que se pueden hacer donativos de manera directa, tanto en especie como en efectivo. De estos se pueden expedir recibos deducibles de impuestos. A través de internet, las 24 horas del día, en el sitio: jalisco.cruzrojamexicana.org.mx Depositar en las cuentas: Banamex, sucursal 110, cuenta 1600358; y en Banorte, cuenta 0134305761.

