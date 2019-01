Victoria Félix

Tras alegar que ellos no son una policía investigadora, la Comisión Estatal Electoral (CEE) responsabilizó a la coalición Juntos Haremos Historia por el registro del ex candidato a la alcaldía de Juárez, quien fue detenido por presunto delito de extorsión.



El consejero presidente, Mario Alberto Garza Castillo, indicó que los partidos son los filtros para los candidatos y la Comisión solamente revisa que cumplan con los requisitos de elegibilidad, como fue en el caso del ex candidato José Ulises Treviño.









“La Comisión Estatal Electoral no tienen una policía para andar haciendo investigaciones. Cuando hay un registro de candidaturas se evalúa justamente los requisitos de elegibilidad que se presentan por parte de los partidos políticos o de las coaliciones.

“En razón de esos documentos se hace el registro o no de los candidatos, pero nosotros no ponemos exámenes de control de confianza y ese tipo de cosas”, apuntó.

Declaró que los consejeros no pueden adivinar el futuro para saber si algún candidato estará implicado o no en un acto ilícito, pues tampoco es requisito la carta de no antecedentes penales.

“Las cartas de no antecedentes penales ya fueron erradicadas de estos procedimientos.

“Hay un registro de candidatura en función de los requisitos de elegibilidad que establece la ley, y la Comisión no podemos anticipar qué va a pasar en el futuro, pero tampoco determinar si están registrando a alguien que, más allá de los requisitos de elegibilidad, tenga otra condición”, apuntó.

El presidente de la Comisión despejó las dudas y aseveró que José Ulises Treviño fue postulado por el Partido Encuentro Social (PES) y pertenecía a la coalición Juntos Haremos Historia.









​