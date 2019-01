Ciudadanía no denuncia la corrupción

Alejandro Reyes

El fiscal Especializado en Delitos de Corrupción de Hidalgo, Ricardo César González Baños, reconoció que la respuesta de la ciudadanía para denunciar actos de corrupción no ha sido la esperada.

“La ciudadanía todavía tiene esa falta de credibilidad de las instituciones, por eso no hay denuncias, debería de haber más denuncias”; sin embargo, apuntó que las denuncias en materia de corrupción han ido creciendo poco a poco, “como que la ciudadanía está tomando más enserio el tema de la corrupción”.

Respecto a qué hace falta para que la ciudadanía denuncie adecuadamente, dijo: “puede ser a lo mejor la difusión y la conciencia de la propia ciudadanía, la educación sobre todo, yo creo que esto es cuestión de educación y de cultura”.

Informó que la Fiscalía tiene para este año un programa de difusión en presidencias municipales y los cuerpos de policías para que conozcan el Sistema Estatal Anticorrupción. Señaló que de las 365 denuncias recibidas en la Fiscalía en materia de corrupción, cerca del 50 por ciento están relacionadas con abuso de autoridad de policías estatales y municipales.

Indicó que en el 2018 se iniciaron 351 carpetas de investigación y agregó que en lo que va del 2019 se han iniciado 14. “La gran mayoría están en estado de integración y de desahogo de medios de prueba”, sostuvo.

Agregó que el otro 50 por ciento de las carpetas iniciadas tienen que ver con negociaciones indebidas, peculado y coalición de servidores.

González Baños descartó que se hayan recibido denuncias sobre actos de corrupción en el robo de combustible en el estado, “no, nosotros no somos competentes en el tema, sería un tema del Ministerio Público de la Federación”.

De igual modo, comentó que la Fiscalía a su cargo ha enviado alrededor de 40 carpetas al archivo. “Se van a archivo porque ya las personas no se presentan, muchos ya no tienen interés en seguir con la denuncia, en otros casos realmente no hay delito y en otros casos realmente no se logra integrar el tipo penal”, precisó.

Asimismo, evitó precisar cuántos recursos destinaron este año para la Fiscalía, “eso lo maneja directamente Procuraduría del estado, nosotros tenemos la autonomía técnica y operativa nada más”.

