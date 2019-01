Cancelan elecciones en La Resurrección por desorganización

Jaime Zambrano

Ante la desorganización e irregularidades en la lista nominal de votantes, los comicios para nombrar al próximo presidente de la junta auxiliar de La Resurrección, ubicada al norte de la capital del estado, fueron canceladas.

Los funcionarios de casilla llegaron con retraso y cuando sacaron las listas de votantes, los ciudadanos se percataron que no tenían fotos y no eran similares a las del listado nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).

Pese a que los funcionarios de casilla informaron a las personas formadas en la fila que se trataban de listas válidas,

Máximo Faustino Cuatlaxahue Santabárbara, candidato del Círculo del Águila, planilla ligada al Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuestionó a la Secretaría de Gobierno Municipal de la capital, administración emanada de la coalición Juntos Haremos Historias, por las irregularidades que se presentaron en el ejercicio.

“Fue una mala decisión de la Secretaría de Gobernación del municipio de tener una lista nominal por parte del INE y, a parte, otra lista sin fotos. En las mesas había dos listas y se las tenían que prestar. ¿Cómo se van a prestar las listas? Es un error tremendo. La cancelación del plebiscito se presenta cuando vemos las listas sin fotografías, sin nombres y solo con números. La votación no era fluida. Mucha gente molesta. A las 8:00 horas, no comenzaron las votaciones y hasta las 9:00 horas, comenzó pero se cancela. La lista nominal sin fotos no sirve”, apuntó.





