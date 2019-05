Orlando Maldonado

Ante la falta de actuación por parte de la autoridad en contra de transportistas por incrementar arbitrariamente las tarifas, el senador por Nuevo León, Samuel García, adelantó que acudirá ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para que, en la medida de sus facultades, sancione al gobernador y a los empresarios del ramo.

En entrevista, el senador consideró que hay elementos suficientes para que la autoridad federal retire las concesiones a los transportistas y, en caso de que detecte que el Gobierno fue omiso en rescindir dichas concesiones, también se destituya de los cargos al mandatario estatal y a Jorge Longoria, titular de la Agencia Estatal del Transporte (AET).

“Creemos que hay suficiente elementos para que el Poder Judicial (de la Federación) sea él quien pueda retirar las concesiones u obligar al Gobierno, ya por transparencia pedimos todos los contratos y permisos que hay de rutas y ya sabemos qué se le pide exactamente a cada ruta y con qué requisitos, so pena de rescisión de contrato.

“Entonces lo vamos a obligar, al caer el Estado en omisión de rescindir, que el Poder lo obligue so pena de multa o destitución, a quitarle la concesión, pero ya no nada más a Jaime, a Longoria, e ir por esas cabezas porque no van a hacer nada”, dijo.

Samuel García calificó al gobernador Jaime Rodríguez de ser un “fantasma” por no tener peso ni moral para aplicar la ley a los transportistas y retirarles las concesiones.

Por ello, adelantó que ninguno de los transportistas le hará caso al gobernador al no tener peso, o bien, estar en contubernio con los empresarios.

“Lo que diga o no diga Jaime (Rodríguez) ya es indiferente, es un fantasma, no tiene peso ni moral, ni aplica la ley y ya no hay quién le haga caso a ese pobre gobernador de Nuevo León.

“Ya también tenemos detectadas las rutas que están cobrando de más y ya también pedí por transparencia y con usuarios, que pidan ticket para detectar las que cobren 15 o 16 (pesos), entonces, nadie le va a hacer caso al gobernador porque nadie lo pela o está en contubernio, sabemos que él ya tiene sus fleteras, sus tráileres, sus prestanombres y él también está haciendo negocio de esto”, refirió.

Cabe recordar que este jueves, la Dirigencia Estatal del PAN anunció también que iría ante el Poder Judicial de la Federación para que se sancione a los transportistas por haber incrementado las tarifas.

Lo anterior bajo el mismo común denominador de la falta de actuación por parte del Gobierno del Estado.

