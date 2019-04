Buscarán detener daño de AyD a patrimonio de municipios

Gabriela Jiménez

Luego de que el municipio de San Nicolás de los Garza demandó a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) por las constantes fugas que causan socavones en el pavimento, el Partido Acción Nacional (PAN) analizará las posibles estrategias a seguir para frenar el daño al patrimonio municipal desde el ámbito legislativo.

En entrevista, el presidente estatal albiazul, Mauro Guerra, manifestó que es necesario abordar este conflicto, pues no es la primera vez que institutos, dependencias o empresas privadas generan afectaciones en la vía pública.

Por ese motivo, el líder panista dijo que la demanda que se interpuso contra Agua y Drenaje pone el tema sobre la mesa, así que aprovecharán para discutir el problema desde el Congreso local para garantizar que los daños al patrimonio municipal sean resarcidos por los responsables.

“Es un tema que se pone en la agenda, necesitamos hacer un análisis claro, conciso y garantizar que no se dañe al patrimonio del municipio y de los ciudadanos, porque finalmente las vialidades los perjudican.

“Lo que se tiene que hacer es tomar medidas desde el Poder Legislativo, desde el Gobierno del Estado, para garantizar que estas afectaciones al patrimonio no se mantengan, ya no continúen”, señaló.

Al respecto, Samuel García, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, opinó que el conflicto en realidad se debe a las negociaciones entre los municipios y Agua y Drenaje, que se solapan mutuamente.

Por ello advirtió que lo ideal es realizar un diagnóstico respecto al estado de la infraestructura del drenaje, para poner alto a las afectaciones que después provocan baches y socavones.

“Por un lado no le hemos metido un solo peso al drenaje, pero por otro lado los municipios le deben a Agua y Drenaje millones de pesos, entonces andan ahí cuchillando y negociando: ‘no te hago el cobro, pero no me pongas gorro’. Hasta que brotan los baches andan los alcaldes con que es bronca de Agua y Drenaje. El cuento de nunca acabar, y no nos estamos metiendo al problema de fondo con diagnósticos serios”, comentó.

