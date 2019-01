Buscará Panal Hidalgo mantener prerrogativas para 2019

Teodoro Santos

Debido a la impugnación de diferentes partidos políticos al acuerdo IEEH-GC-001/2019, en el que el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo (IEEH) otorgó el financiamiento a los partidos políticos, que estipula un recurso de 16 millones 188 mil 054.41 pesos y 485 mil 641.63 pesos para sus actividades ordinarias y específicas respectivamente para el Partido Nueva Alianza (Panal) Hidalgo, la dirigencia estatal aseveró que defenderá este recurso en los órganos jurisdiccionales.

Esto debido a que –aseguró el presidente del Partido Nueva Alianza (Panal) Hidalgo, Juan José Luna Mejia- los fundamentos esgrimidos por el partido turquesa en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son suficientes para garantizar que el órgano electoral local respete la designación de recursos.

Los partidos políticos que interpusieron esta impugnación –afirmó- hicieron algunas omisiones y un mal sustento jurídico pues se enviaron vía per saltum a la Sala Superior del TEPJF, "y encontramos un vacío, una ilegalidad porque no se podía ir a la Sala Superior, por eso lo regresan y lo reencausan a la Sala Regional Toluca. Argumentamos que eso no aplica y tenemos confianza en que la Sala Regional nos dará la razón por los elementos esgrimidos en nuestra defensa".

Sin embargo ante el posible panorama de un recorte o un ajuste a las prerrogativas otorgadas por el IEEH –aseveró Luna Mejía- pelearán en los órganos jurisdiccionales que se maneje el acuerdo como se aprobó por unanimidad en el Consejo General del IEEH, pues de acuerdo a los criterios de esta Sala Regional, se debe respetar el trabajo y sus prerrogativas para ejercer en este año.

En cuanto al uso que se le dará a estás prerrogativas –afirmó- será para fortalecer los trabajos y los cuadros que estarán contendiendo en la elección del 2020 para renovar los ayuntamientos de los 84 municipios, sobre todo en el tema de la paridad de género y de impulso de los jóvenes en los cargos de elección popular.

