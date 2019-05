El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que con el combate a la corrupción y aplicando medidas de austeridad se garantizará el abasto de medicamentos en todo el país y aseguró que aunque "hay resistencias, no nos vamos a detener".

"A algunos no les gusta, les molesta la austeridad y alegan que se va a afectar el servicio y que no va a haber medicamentos cuando no es así, al contrario, si se acaba la corrupción y hay austeridad va a haber un buen servicio y no van a faltar medicamentos", dijo.