El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las acusaciones sobre la retención de más de 2 mil millones de pesos para el sector Salud son “inventos” y acusó a los directores de institutos y hospitales de no tener la información completa.

Instruyó a que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro, informen este viernes sobre el manejo de recursos en este sector, así como los procedimientos para la compra y el abasto de medicamentos.

El Presidente destacó que cuando se hacen cambios de fondo siempre son normales las molestias y quejas; sin embargo, insistió en que la nueva política de compras no solo garantizará ahorros, sino que los medicamentos serán de mejor calidad.

A diferencia de Obama, nosotros sí mejoraremos al sector Salud: AMLO



Sostuvo que a diferencia del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, su gobierno sí podrá mejorar el sistema de Salud y acabar con la corrupción y favoritismo a ciertos proveedores.

“Tenemos fuertes presiones, pero vamos a resistir, no se va a permitir el huachicol en nada, ¡En nada! Se termina la corrupción, había empresas de políticos que no tienen nada que ver en la venta de medicamentos, salen a relucir los nombres pero ¿para qué se meten? Nosotros no nos vamos a quedar callados.