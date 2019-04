Amenazan de muerte al suplente del alcalde de Nicolás Romero

Alicia Rivera

Daniel Aurelio Lora, suplente del alcalde de Nicolás Romero y también empresario en la localidad en el ramo de la construcción, reveló que esta semana recibió llamadas telefónicas anónimas que lo amenazaron de muerte.

Aseguró que acudirá a la Fiscalía de Justicia estatal para iniciar una carpeta de investigación, porque este intento por intimidar a funcionarios públicos, empresarios e incluso ciudadanos, ocurrió a partir del inicio de la presente administración 2019.

Puntualizó que ello no detendrá el proceso de documentación de la entrega de las observaciones al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) de las irregularidades que en encontrado en la entrega-recepción.

"Se nos ha limitado, particularmente a mí, por la forma en la que he sido crítico de diversos hechos, por la forma en la que he expresado mi inconformidad en cuanto a abusos e irregularidades en diversos rubros, que si bien no están dentro de mi cartera como alcalde suplente, la Ley Orgánica y el ser habitante y empresario de Nicolás Romero, me da la facultad para poder revisar todos esos temas e intervenir", subrayó.

Recordó que en reciente conferencia de prensa en la que participaron varios alcaldes, el edil de Nicolás Romero, Armando Navarrete, recortó que tres servidores públicos de su administración han recibido amenazas y ahora él se suma a la lista de los intimidados.

