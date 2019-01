José Antonio Belmont

Para Martha Delgado (Sonora, 1969), los mexicanos traemos la cantada en la sangre y nos encanta aventarnos un palomazo. Pero la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería llevó más allá su gusto por la música y grabó un disco de boleros.



La funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores nunca estudió música pero, con unos padres que cantaban, tocaban la guitarra y componían, no hizo falta.



Originaria de San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, Delgado fue secretaria de Medio Ambiente de Ciudad de México durante el gobierno de Marcelo Ebrard. Antes encabezó el Instituto Nacional de Ecología, fue diputada local y dirigente de organizaciones de la sociedad civil.



La subsecretaría de la SRE se declara fan de Haruki Murakami, aunque últimamente ha dedicado la mayor parte del tiempo a leer temas técnicos por el posgrado en Sustentabilidad que está por concluir en Harvard.



De lo que parece no ser fan es de los medios de comunicación, pues asegura que desde hace ocho años no ve noticias en la televisión ni lee periódicos.



“Nada, cero, nunca. Leo las síntesis que me mandan de las noticias de lo que tengo que estar informada por mi encargo. No me gusta la chatarra en nada, ni en el cine, ni en la música, ni en la comida, ni en mi vida, y en los medios está mezclado lo bueno, lo malo y la chatarra.



“Cuando ves un noticiario, tú no decides, no tienes la posibilidad de escoger si escuchas, ves o lees chatarra, otros lo escogen por ti, por eso no veo ni leo la prensa. He vivido sin eso los últimos ocho años, decidí que no quería”.



***



Estar seis años alejada del servicio público, acercó a Delgado a algo que siempre quiso hacer: grabar un disco.



Es prima lejana de Álvaro Carrillo Jr. quien, al saber de su proyecto, le produjo el disco. Lo tituló Luna de Miel, incluye 14 temas de compositores mexicanos y cubanos como Álvaro Carrillo, Agustín Lara, Consuelo Velázquez, Isolina Carrillo y Miguel Matamoros.



En esa producción también cantó a dueto con los hijos de Álvaro Carrillo y Agustín Lara, además interpreta dos canciones de su madre.

¿La música es su pasión?

Más bien diría que es mi hobbie, lo he hecho desde niña. Me gusta promover la cultura mexicana musical, y por eso es que me aventé a hacer una grabación de un disco de boleros. Yo soy de la idea de que todos cantamos, más si somos mexicanos, lo traemos en la sangre.

¿De dónde viene su gusto por cantar?

Crecí entre músicos: mis padres cantaban, tocaban guitarra; mi mamá, que murió hace tres años, era compositora. Entonces, desde niña escuchaba todas las bohemiadas en mi casa con todos los señores que recitaban y cantaban.

¿Quién es su cantante favorito?

Tengo una admiración particular por Álvaro Carrillo y Agustín Lara, y no solamente porque los considero grandiosos, sino porque he tenido la oportunidad de acercarme a sus familias, conocernos y hacernos amigos. De Armando Manzanero, que es prolífico, también soy fan.

¿Quién la convenció de grabar?

Mi esposo. Me dijo que la voz no es eterna y que ahora con toda la tecnología, el registro de la voz es bonito tenerlo, y que cuando sea viejita, para cuando tenga a mis nietos, les diga: “Yo cantaba así”. También vio que estuvimos seis años fuera de la administración pública, que sabe que me gusta mucho, entonces me dijo: “Tienes que hacer algo que te guste muchísimo para no frustrarte de que no tienes ahora un papel”.

¿Se presenta en algún lugar?

No. Tenía planes de hacerlo, pero ya no. Desde hace 20 años voy a un piano bar que se llama Siqueiros cuando tengo ganas de cantar y me aviento un palomazo. Es mi válvula de escape, el palomazo es lo mío.

***

Delgado también destaca su gusto por la literatura y lamenta que Murakami, de quien es fan, no haya obtenido el Premio Nobel. Además, revela su gusto por escritores latinoamericanos y mexicanos, en particular por Jorge Ibargüengoitia.

¿Tiene un libro favorito o que la haya marcado?

De joven me encantó leer El Perfume de (Patrick) Süskind. También leía mucho a Milan Kundera y hace unos años la trilogía de Millennium de (Stieg) Larsson.

¿Tiene otros gustos?

Tengo un huerto. No se me daba, pero me metí a un curso y ahora tengo tres años cultivando mis verduras, lechugas y jitomates.

¿Qué está leyendo?

Los niños perdidos, de Valeria Luiselli.