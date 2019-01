Jorge Martínez

Los funcionarios que administraban los reclusorios estatales de Jalisco durante la pasada administración dejaron prácticamente quebrando las finanzas, denunció el director de Reinserción Social del Estado de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez.



El funcionario señaló además que enfrentan dificultades para poder trasladar a reos peligrosos por falta de vehículos: “esto me ha obligado inclusive a los traslados de personas clasificadas como de alta peligrosidad, los he encabezado, el día de ayer por ejemplo me tocó ir al aeropuerto a recibir un interno de alta peligrosidad, que un juez federal nos lo recluye en el preventivo con nosotros y las condiciones del vehículo es delicada, contó.

De igual manera dijo, que existe un hospital fantasma al interior del reclusorio: “en el año 2013, se simuló la construcción de un hospital penitenciario que no existe, solo están unas instalaciones con los huecos, ya hemos asumido esta responsabilidad porque este hospital penitenciario nos permitiría atender de forma inmediata y con calidad la salud de los internos, pero demás nos evitaría riesgos de fugas por los traslados de personas de alta peligrosidad”, dijo.



Comentó que sólo tiene tres vehículos en todo el Estado para traslado de internos, por lo que urgió al gobierno en la entidad a que destine más recursos.



