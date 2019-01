Llaman al gobierno federal a intervenir

Bryam Torres

El diputado panista, Jorge Espadas, calificó de irresponsable al Gobierno Federal por permitir que algunos integrantes de la sección 18 del CNTE, hayan bloqueado las vías férreas en Michoacán, pues esta acción ha causado severas afectaciones en la economía del país.



El diputado consideró que el Gobierno Federal ha sido permisivo con los manifestantes que desde el 22 de enero han realizado el bloqueo y que al no actuar, están incentivando a que se realice esta acción.



“Cuando tú como gobierno permites que te bloqueen vías federales de comunicación, que te paralizan la importación y la exportación, a través de ese puerto que es Lázaro Cárdenas y además los premias con miles de plazas de maestros, yo creo que no solo estás siendo permisivo, si no estás impulsando este tipo de acción, que lesiona gravemente la economía de la gente que produce y de los trabajos de los mexicanos, es una irresponsabilidad del gobierno federal no actuar y además premiarlos, esto solo los está incentivando”, afirmó Espadas.



Recalcó la gravedad de los bloqueos pues la estación de Lázaro Cárdenas es uno de los puntos más importantes para la economía del país, por lo que le parece lamentable que la Federación no haya actuado de manera más efectiva y se esté deslindando de su responsabilidad.



“Están bloqueando la economía del país, realmente Lázaro Cárdenas es un puerto donde ingresan muchas mercancías, donde cruzan vías férreas muy importantes y es lamentable que el Gobierno Federal no ponga cartas en el asunto y empiece a decir que es una bronca del Gobierno del Estado, yo creo que la gente harta de que se avienten las pelotitas y es claro que están bloqueando vías federales de comunicación y tienen que intervenir para levantar el bloqueo y que el gobierno del estado, resuelva lo que tiene que resolver , pero el bloqueo es un tema federal”, declaró el diputado.



Espadas señaló que es urgente la intervención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para solucionar el bloqueo e hizo un llamado a los manifestantes a resolver el asunto con el gobernador de Michoacán y no afectar a todo el país.



“Urge que actúen, están lesionando la economía del país y que el problema que tienen, que vayan y lo resuelvan con el Gobernador los maestros, que vayan y paralicen el palacio del gobierno del estado, pero no las vías federales de comunicación”, señaló el panista.