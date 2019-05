Detención de hackers fue durante visita familiar

Milenio Digital

La detención de ocho integrantes de la banda de hackers "Bandidos Revolutions Team" ocurrida en León fue circunstancial porque uno de ellos arribó a la ciudad a visitar a uno de sus familiares, aclaró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Lo anterior, en referencia a las declaraciones de la comisionada de Análisis Estratégico de Seguridad del Estado, Sophia Huett quien señaló que los hoy detenidos se establecieron en León al encontrar "buenas condiciones de vida".

"Les voy a decir por qué la Comisionada (Sophia Huett) dijo que era un tema circunstancial, porque (el detenido) vino a visitar al papá y aquí lo detuvieron, por eso se habla de una circunstancial en el sentido de que se aprovechó el momento de la visita y aquí fue la detención", dijo el Mandatario.

La banda delictiva no estaba instalada a su totalidad en León, ya que mantenían operaciones en varios puntos del país. Escogieron León porque aquí podían comprar vehículos de lujo y bienes inmuebles.

"León es la ciudad que en los últimos años es donde más vehículos de lujo per cápita ha vendido a nivel nacional y además está muy bien ubicado, tienes a una hora Querétaro, San Luis Potosí y es un punto importante, aquí se venden muchos vehículos de lujo", abundó el Gobernador.

Al preguntarle sobre el resguardo de lo hoy incautado por las autoridades estatales, Rodríguez Vallejo se limitó a ofrecer más detalles de la detención, con el afán, dijo, de evitar violentar el debido proceso.

"Obviamente tengo información pero no me corresponde a mí decirla porque no quiero cometer alguna indiscreción que comprometa la investigación", precisó.

Por último, felicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) por dicha captura porque ayuda a mantener y recuperar el estado de derecho en la entidad.

"Que sepa la ciudadanía que estamos trabajando, dando resultados, poco a poco estamos viendo esta disminución es importante seguir deteniendo delincuentes, ya sea el estado o a federación", dijo.

Fue el pasado jueves 16 de mayo, cuando a través de un comunicado la FGR informó la detención de Héctor Ortiz Solares, alias "El H-1", "El Patrón" o "Bandido Boss" junto a siete personas más.

Según reportes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el "H-1" pretendía adquirir un equipo de futbol de Tercera División, con recursos obtenidos de forma ilegal.

En el operativo fueron incautados 27 vehículos de lujo, 11 inmuebles ubicados en fraccionamientos al norte de la ciudad, equipo de cómputo y dinero efectivo.