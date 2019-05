Verónica Díaz

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio seguimiento a la recomendación 5/2018, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por violaciones de los derechos humanos a la libertad personal, a la detención arbitraria y retención ilegal, a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad personal por uso excesivo de la fuerza en agravio de las víctimas, así como a la seguridad jurídica con motivo de la exhibición indebida de las fotografías de 12 agraviados en los medios de comunicación, en la Ciudad de México y en Oaxaca.

Con el propósito de dar seguimiento a la recomendación, recibida el 20 de marzo de 2018 por la anterior administración, la SSPC en colaboración con otras instituciones se ha encargado de atender 4 de los 9 puntos petitorios por el organismo nacional protector de los derechos humanos.

Cabe señalar que los 5 puntos restantes, actualmente, continúan en trámite y el seguimiento se ha realizado de la siguiente forma:

De las 12 víctimas, 10 se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en términos de Ley General de Víctimas, para que se les repare el daño en forma integral. No obstante, la SSPC continúa trabajando para el registro de las dos víctimas faltantes.

Derivado de la coadyuvancia que la ahora Fiscalía General de la República ha tenido con esta Secretaría, se pude decir que las indagatorias actualmente cuentan con número de carpeta y estas están en trámite.

El Órgano Interno de Control de la Policía Federal se encuentra analizando y estudiando el expediente administrativo para determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados.

Con el objetivo de que los hechos ocurridos en el año 2013 no se repitan nuevamente, la Secretaría instruyó a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, que no vulneren los datos personales de los detenidos y no afecten sus derechos.

