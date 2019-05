Cabeza Vaca pide a EU frenar tráfico de armas

Antonio Hernández

Las armas son las principales generadoras de violencia, dijo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca al pedir reciprocidad al gobierno estadounidense para frenar su tráfico, pues el estado trabaja contra el flujo de migrantes y las drogas.

Entrevistado en el marco del programa permanente de destrucción de armas dijo que sin armas no habría tanta violencia, por ello hay que evitar que sigan llegando a territorio nacional.

"Cada arma que es confiscada que se encuentra en cualquier proceso con la Fiscalía General del estado o de la República es entregada al Ejército con total transparencia y queda documentada", explicó.

Son armas que se destruyen para evitar que sigan llegando a territorio nacional, dijo al señalar que hay una correlación directa entre la violencia del país y las armas.

En las instalaciones de la 8/a. Zona Militar de #Reynosa, se lleva a cabo la destrucción de armas decomisadas en diversos operativos realizados en #Tamaulipas. En la ceremonia son destruidas 1 mil 687 armas. @SEDENAmx @SEMAR_mx @PoliciaFedMx @SSP_GobTam @FGRMexico @PGJ_Tam pic.twitter.com/oP4yQEJvwS — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 23, 2019

"Por eso se pide respeto a la soberanía y se pide reciprocidad, ya que se trabaja para contrarrestar el flujo migrantes y droga que no llegue del otro lado y no pedimos que se actúen en consecuencia con los que están traficando armas del otro lado de la frontera, que es algo que le compete a Estados Unidos y su gobierno. Nosotros pondremos nuestra parte y se le está poniendo más tecnología para evitar que estas armas lleguen".

Aseguró que la falta de policías municipales no es un pretexto. "Los municipios no tienen policías pero deben hacer las denuncias correspondientes nada de que no les compete hay que denunciar. Hay que denunciar si hay gente armada, casas de seguridad, problemas de violencia es obligación de los gobiernos municipales denunciar y coadyuvar con las autoridades correspondientes", concluyó.





