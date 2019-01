Bloqueos tras asegurar gasolina en Guanajuato

Selene Flores y Estrella Álvarez

Un operativo contra el huachicol en Villagrán, Guanajuato, en el que fueron aseguradas al menos 24 pipas con gasolina, así como siete tráileres con adaptaciones y 5 mil litros de combustible dentro de un predio donde se abastecía el producto, provocó una ola de violencia y bloqueos en dicha localidad y en Celaya, que dejó al menos cuatro vehículos quemados.



En la acción participaron al menos unos 200 elementos de la Marina, Ejército, Policía Federal y Fuerzas Especiales, y tuvo lugar en la comunidad de San José Torrecillas de Villagrán, donde los pobladores, molestos, cubiertos de la cara y con palos, pusieron barricadas en la entrada de Santa Rosa de Lima, con la finalidad de que los efectivos no ingresaran a la gasolinera ilegal.



Lo anterior, dijeron, porque no tenían orden de cateo para ingresar al terreno en el que, de acuerdo con algunos vecinos, desde hace dos semanas aumentó la presencia de camiones “sospechosos”.



Por ello, los lugareños, que según policías de la localidad apoyan a los huachicoleros, primero quemaron llantas y bloquearon la carretera Celaya-Juventino Rosas y más tarde incendiaron automóviles en otros tramos carreteros para obstaculizar los accesos, entre ellos un automóvil Kia.



Además, en Celaya, cerca de las 7 de la noche, en la carretera Celaya- Querétaro, en la zona de Puente de la Laja, sujetos detuvieron a un autobús de pasajeros y por la fuerza bajaron al conductor y a los 10 ocupantes, para luego quemar el camión. El conductor se reportó como lesionado y el sitio fue acordonado por militares.



También se informó que sujetos desconocidos bajaron a los ocupantes de otro automóvil que no alcanzaron a quemar, pero sí fue baleado.



Las autoridades no reportaron detenidos por el operativo.



Funcionarios oficiales dijeron que en este municipio opera José Antonio Yepez, El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima y quien desde hace años ha sido uno de los objetivos principales de las fuerzas de seguridad debido al control que tiene sobre el combustible robado.



CINCO PINCHAZOS



El director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Octavio Romero Oropeza, informó que al interior de una bodega ubicada en la alcaldía Azcapotzalco se detectaron cinco tomas clandestinas, de dos pulgadas cada una, en un tramo del ducto Tuxpan-Azcapotzalco, por lo que de inmediato, personal de Protección Civil, el Ejército y Pemex acudieron para realizar un operativo en esa zona industrial.



"Dentro del predio hay un túnel donde podemos observar cinco ductos, que transportan combustibles desde Tula hasta Ciudad de México y el Estado de México y podemos observar tomas clandestinas. Las detectamos a partir del Sistema de Control de Alerta de ductos de Petróleos Mexicanos, fueron alertados el departamento de Seguridad de Pemex y este es el resultado. Este es un túnel, hasta donde se puede observar cinco ductos", relató el funcionario en un video que difundió en Twitter.



En el inmueble, ubicado en la calle 16 de Septiembre número 407, esquina Amores, colonia Santa Inés, y que está totalmente vacío, hay un anexo de oficinas, donde fue excavado un hoyo que conduce a un túnel en el que se encontraron cinco mangueras que extraen el combustible del ducto Tuxpan-Azcapotzalco, informó personal de Pemex.



El dueño del predio relató que rentaba la bodega a supuestos empresarios, quienes tras no pagar al menos dos meses de renta, la abandonaron.



Al lugar arribó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien descartó riesgos en la zona e informó que también se están verificando "los predios aledaños que pudieran tener una situación similar".



"Los propietarios nos dicen que rentaban este predio. Cuando entramos se ve un túnel en donde tienen conectadas varias mangueras a ductos que pasan por esta zona de Azcapotzalco. Por el momento, por lo que nos dicen Protección Civil, el Ejército y Pemex, no hay riesgo", añadió.



La mandataria capitalina informó que se investigará por qué fue desactivada una de las cámaras de videovigilancia ubicada frente al predio y ordenó se resguarde toda la información del resto de las cámaras que se encuentren cerca del lugar, en espera de que las autoridades federales requieran el material para realizar la averiguación correspondiente.



"La cámara que está afuera del predio se ve que la desconectaron. Tenía algunas semanas desconectada", señaló.



En tanto, el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, dijo que "desde noviembre ya había verificaciones con Pemex, Protección Civil de la ciudad y de la alcaldía, porque había indicios, con respecto a la presión, de que en esta zona hubiera este tipo de fenómenos y, en ese sentido, en la verificación que se hizo hoy se tuvo la posibilidad de entrar y se encontró esto".



Además de las fuerzas federales, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen el resguardo de la zona, mientras que personal de Pemex y de Protección Civil realizaron una inspección en el lugar y predios continuos para tratar de ubicar más tomas clandestinas.



Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos y se desconoce el paradero de las personas que hasta hace unos días rentaban la bodega.



