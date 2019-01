Avicultores reportan hasta 30 robos en primer mes

Apolonia Amayo

En el primer mes de 2019, el sector de avícola de la región de Tehuacán contabilizó hasta 30 robos en carreteras y a ferrocarriles, lo cual dejó pérdidas superiores a las 300 toneladas de maíz y 20 de soya, declaró el presidente de la Asociación de Avicultores, Jorge García de la Cadena Romero.



El representante indicó que la inseguridad aún es una problemática fuerte, la cual se espera resolver mediante la coordinación y participación de las diferentes corporaciones policiacas que ahora están asignadas a la zona, las cuales pueden implementar distintas acciones de vigilancia y estrategias de seguridad que ayuden a reducir el alto índice delictivo, comentó García de la Cadena.



Asimismo, expuso que durante 2017 y 2018, el sector agropecuario fue víctima de más de 280 robos, lo cual representó pérdidas por más de 35 millones de pesos, ya que los asaltos se presentaron con mayor frecuencia; indicó que tan solo de septiembre a diciembre de 2018, la cifra disminuyó de forma considerable en el comparativo con un año anterior.



Además, comentó que la cifra delictiva de robo carretera no es un indicativo favorable, pues “si no hay la atención que se necesita, podría ser peor conforme avanzan los días; la delincuencia busca esos huecos para robar, hechos que principalmente ocurren en el denominado Triángulo Rojo y la zona limítrofe con Veracruz, en los que afortunadamente no han costado la vida de los operadores de los tractocamiones que hacen el traslado de los granos”, explicó García de la Cadena.



Por lo anterior, el representante del citado gremio indicó que se solicitó mayor presencia de las corporaciones en carreteras, porque “lamentablemente son hechos que se presentan de una manera aleatoria, no hay una hora específica o lugar y es que los empresarios optaron por tomar medidas de seguridad como no transitar de noche y en algunos casos solicitar acompañamiento policiaco”, dijo.



En ese sentido, expuso que dentro de los puntos vulnerables detectados se encuentran algunos tramos ferroviarios, pues se ha evidenciado la presencia de delincuentes que utilizan objetos para detener el avance del tren, con el fin de saquear los furgones, mientras que los granos son puestos a reventa a la población sin ningún tipo de control o legalidad.



Por último, el representante dijo que se buscará mantener coordinación con el gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, con el fin de detener este tipo de delito, sin embargo, no descartó que el gobierno federal también apoye en las acciones de vigilancia, con el fin de reducir las pérdidas.





ARP