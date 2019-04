Del otro lado

Me parece que una exposición como la recién inaugurada en el Centro de las Artes (marzo 23) merecería, más allá de la cobertura de prensa, una mayor promoción; me refiero a Construyendo puentes en época de muros. Arte chicano/ mexicano. De Los Ángeles a México, por la pertinencia del tema, por la calidad de lo exhibido, por la oportunidad de ver lo que están haciendo nuestros primohermanos vecinos del norte, por ser la primera que se promueve con la nueva Secretaría de Cultura, vamos, hasta por presumir que el Conarte presenta exhibiciones internacionales de calidad… pero bueno, por algo no se procedió de esta manera, vaya usted a saber por qué.

No soy, ni con mucho, especialista en arte chicano, méxico-norteamericano, mexicano producido en los Estados Unidos o cualquier otra denominación, pero tampoco me es ajeno, tuve la fortuna de trabajar con Sfrifra Goldman (1926 2011), especialista, ella sí, en estas manifestaciones, así como en arte latinoamericano;

si no me equivoco, la suya fue la primera tesis de doctorado en UCLA sobre arte chicano. La muestra en cuestión está formada por 59 obras, entre pintura, gráfica, instalaciones, escultura, mixtas y fotografía, de 29 productores descendientes de mexicanos o migrantes, todos ellos avecindados en el sur de la Alta California.

Puede parecer que son pocas piezas dado el tema y sus autores, pero como bien dice una de las cédulas de sala, la exhibición no pretende ser ni representativa, ni exhaustiva, es una muestra de lo que allá se ha producido por lo menos desde los años sesenta del siglo pasado.

De entre estas 59 obras, destacaría las dos piezas de los hermanos De la Torre, Jamex y Einar: Border Park of Eartly Delights (2014) y Border Park: Rites of Passage (2014); la instalación de Ramiro Gómez, A Lunchtime Conversation (2015), así como sus fotografías intervenidas: Ismael Waiting for his Check (2013) y Domestic Escene, Beverly Hills (2013), el relieve en metal, Urban Landscape, (1989) de Frank Romero y las pinturas Yellow Morning (1986), Blue Conga (1990) y Drive Inn (2014), de Yolanda González, Carlos Almaraz y John Valadez, respectivamente, así como el mural colectivo Los Four, de Carlos Almaraz, Robert, Beto, de la Rocha, Gilbert Magu Luján y Frank Romero (1994).

El interés que me despiertan estas piezas, como en general el arte chicano, radica en tres aspectos que me parecen constantes.

Primero, la cita a su propia identidad, a una historia, geografía y cultura reales o míticas, más que vividas o heredadas, aprendidas; es decir, mediadas, pero que poseen una gran influencia que se manifiesta ya en lo individual, ya en lo público; segundo, la permanente vinculación de la obra a una situación política y social concretas, algo que raramente vemos en el arte mexicano contemporáneo; y tercero, la fidelidad a uno o varios modelos de hacer, de producir, por ejemplo, un expresionismo de raíz orozquiana y por tanto alemana, es un estilo que aparece a lo largo de varias generaciones, una y otra vez, se hace presente en telas, grabados, estampas e incluso en la escultura; lo mismo podríamos decir de la tendencia a lo naive y al uso del arte popular como referencia (tanto al tradicional como al actual, por lo que quizás debiera mejor decir que la referencia es al pop-art).

Apunté al inicio que es esta la primera exposición que se lleva a cabo con el sello de la Secretaría de Cultura federal, lo cual es muy bueno, lo malo es que ella, la Secretaría, dice llevar a cabo esta exposición, lo mismo que otras que le seguirán, con el objetivo de vincular a los productores méxico-norteamericanos con los principales centros de expulsión de migrantes, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas.

Que nos presten las exposiciones está muy bien, pero que nos identifiquen como otro de estos estados, creo, es una equivocación, quizás por eso mejor no hacer mucho ruido.





