No intervención y no indiferencia

La vida humana, individual, familiar, social y sobre todo política, con frecuencia enfrenta dilemas. Un dilema es una exigencia contradictoria: debemos elegir entre dos valores y al elegir uno perdemos el otro. En la política exterior del país no siempre pueden coexistir la no intervención y la lucha por los derechos humanos. Cuando un gobierno viola sistemáticamente esos derechos, se debe intervenir. Es el caso de Venezuela hoy.



La Doctrina Estrada fue publicada en septiembre de 1930 frente a la práctica de los gobiernos de Estados Unidos que chantajeaban los gobiernos de Obregón y Calles al regatearles el reconocimiento como gobiernos legítimos. Consta de un solo párrafo que copio al final de este artículo para el lector interesado.



¿Han cambiado las relaciones entre las naciones en los casi 90 años que nos separan de la publicación de la doctrina? Sin duda, y mucho. En 1930 los derechos humanos no estaban en la agenda de las naciones. Hoy están en el centro de nuestras preocupaciones.



Hoy la interdependencia es notablemente mayor. Lo que pasa en un país afecta en mucho mayor grado a otros países que hace 90 años. Los varios millones de venezolanos que han dejado su país han afectado la vida de sus países vecinos.



Esto en la cuestión práctica. En la cuestión de valores, en la preocupación por los derechos humanos también hace que el molde de los gobiernos nacionales totalmente autónomos nos quede chico.



El molde de los gobiernos nacionales le queda ya chico a un mundo que tiene problemas globales. En México lo hemos visto con la migración centroamericana. Las condiciones de vida en países como Honduras afectan al nuestro.



La cuestión es compleja y difícil. Ningún gobierno, o casi ninguno, protege los derechos humanos de su población al cien por ciento. ¿Cuándo debe intervenir la comunidad internacional en caso de esa violación? ¿Cómo debe hacerlo?



La ONU está desarmada, legal y políticamente. Queda el criterio de naciones soberanas ante casos concretos. Por sus antecedentes, el criterio de Estados Unidos es sospechoso. No lo es los países europeos, ni el de gobiernos como el de Canadá. Todos ellos, y la mayoría de los latinoamericanos, han considerado que no podemos permanecer indiferentes ante la situación de Venezuela y que se deben tomar medidas para resolverla.



El gobierno mexicano ha optado por la indiferencia, cobijada por la no intervención. La decisión no es fácil: se trata de un dilema, en el que al elegir un valor se pierde otro. Pero creo más sensata y más valiosa la posición de los países europeos y de la mayoría de los latinoamericanos que la de México.



El gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que, a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades.