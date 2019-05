IP: no más impuestos

Muy por encima de los recorridos en las colonias, los mercados rodantes, entre la militancia y con la sociedad civil en general, la agenda legislativa ha sido impuesta por la iniciativa privada y no por los candidatos o partidos políticos que contenderán en nueve días por las 36 curules del Congreso del Estado de Tamaulipas.

Las reuniones que las diferentes cámaras empresariales durante la presente campaña, no solo en la zona sur sino en las ciudades más importantes del estado, mostraron no solo peticiones sino auténticas llamadas de atención de las propuestas aprobadas por los diputados locales actuales pero que, de acuerdo con sus argumentos, no le favorecieron.

Hay puntos trascendentales que el comercio, la industrial, los hoteleros, los restauranteros, los inmobiliarios y los diferentes prestadores de servicios organizados en sus asociaciones civiles les expusieron a los integrantes de PT, Movimiento Ciudadano, PRD, Verde, pero principalmente a los que tienen mayor presencia en el Pleno: PRI, Morena y la mayoría del PAN.

El primero es el controvertido Impuesto Sobre la Nómina, utilizado por el gobierno estatal para hacerse de recursos y combatir la inseguridad a partir del 2017, donde la petición constante de los dueños de los negocios es transparentar su aplicación, cuando en la realidad los robos a los negocios no han parado. Por los hoteles hay dos peticiones: regular la tarifa de agua, que de acuerdo con un estudio de Grupo Posadas (propietaria de Fiesta Americana, Fiesta Inn y Gamma), Tampico es la quinta ciudad donde más caro se cobra el suministro.

Lo segundo, lo opaco que se ha vuelto el Impuesto al Hospedaje, cuyo fin es la promoción turística.

La industria de bienes raíces está en pañales en cuanto a una ley inmobiliaria y que al no contarse genera fraudes en la compra-venta o renta de viviendas y locales. Todas las anteriores son elementales si vemos que se presume ser un estado que será beneficiado por las inversiones en energía, pero con limitantes legales en servicios prioritarios.

Eso ha caracterizado esta elección. Muy bonitas las caminatas en las calles, el saludo, la foto con las familias y reuniones muy concurridas; pero la verdadera agenda no es de los candidatos. Esto sigue sin entenderse. _