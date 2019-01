Impunidad petrolera

“Las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso”

El 27 de diciembre, el gobierno de la República dio a conocer un plan para combatir el robo de hidrocarburos a Pemex, comúnmente denominado ¨huachicol¨; en el que se expuso la participación de diversas dependencias federales, y se tomaron medidas drásticas, entre otras, como los cierres de ductos para el transporte de combustibles.



El plan, tiene como objetivo, evitar el robo de un bien de toda la nación y que genera cuantiosas pérdidas al erario público, sin embargo, a poco más de un mes de su implementación , ya hemos visto consecuencias y no han sido precisamente positivas, cito como ejemplo más notorio el desabasto de gasolina, que hoy todavía sufrimos los que vivimos en Guanajuato, con las consecuencias que esto genera.



En lo económico, hay que considerar los montos que diversas organizaciones citan sobre la afectación sufrida por la falta de gasolina. La compra de aproximadamente 671 autotanques por un monto de 92 millones de dólares, la contratación de 2 mil conductores para manejarlos con un sueldo que rondará los 29 mil pesos, sin duda representan también, un costo a considerar en este combate que se está librando.



En cuanto a violencia, el martes hubo un operativo en Guanajuato implementado con fuerzas federales para asegurar un inmueble en donde se extraía combustible de manera ilegal, así como diversos vehículos de transporte de combustible, mismo que derivó en quema de vehículos y cierre de carreteras.



Pero todo este esfuerzo, valdría la pena, si se acaba con el “huachicol” a pequeña y a gran escala, y se castiga a los culpables, haciendo investigaciones serias que desentrañen la red de complicidades y corrupción que facilitan llevar a cabo este delito.



Hoy sabemos que se investiga a 4 militares de alto rango, 4 funcionarios de Pemex, se habla de 568 personas detenidas por robo, que se han generado 2 mil 286 carpetas de investigación y 7 denuncias contra servidores públicos, según datos proporcionados por el titular de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda.



Cuando se dio a conocer el plan, se dijo que el 80% de lo robado era a un alto nivel incluso por funcionarios de Pemex y que el 20% era lo robado en tomas clandestinas; queda la duda de saber, cuántos de los detenidos corresponden a cada uno de los porcentajes y si existen bienes o recursos asegurados que en su momento pudieran ser devueltos a la

nación.



El Presidente de la República el día de ayer mencionó que existe una investigación en contra del líder del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, señalando que se actuará en el marco de la ley, lo cual por cierto es obligado para todo autoridad, sin embargo, subsiste la inquietud en qué terminará la investigación.



Aunque en discurso se ha dicho que se está trabajando por parte de este gobierno para acabar con el robo de combustible, al día de hoy lo único real, es que en Guanajuato no tenemos gasolina y no se ha llevado a juicio a ningún presunto responsable de este delito, que su investigación y proceso corresponde 100% a la federación.



*Abogado y Maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa 2010-2017