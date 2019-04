Cuando el azul no basta

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y como ya se va haciendo costumbre veremos el color azul por aquí y el color azul por allá. No se sabe con exactitud porque se identificó a la condición con este color primario.

Unos dicen que significa el misterio del espectro con el azul profundo del mar. Otros que representa el mayor porcentaje de casos en varones que en mujeres, aseguran es una proporción de 4 a 1.

Lo veremos también en el outfit que muchas personas portarán hoy: playeras azules, gorras azules, globos azules, hasta el exterior de los edificios públicos más representativos de la ciudad iluminados de azul. Por cierto, en las tiendas ya se consiguen los focos de color blue.

Hace cinco años pusimos uno en la cochera y otro en el exterior de la casa, han salido buenos, desde entonces no los hemos cambiado.

La idea implícita de vestir de azul en el día del autismo o todo el mes de abril, es mostrar nuestra solidaridad a las personas que viven con esta condición y sus familias. Les hacemos ver durante la caminata, la carrera o la actividad recreativa que estamos con ellos. Y para eso, sirve también la foto pal’feis. Yo lo hago.

Pero luego de terminar el evento ¿qué?

Me encuentro a las madres, contándome con una mezcla de tragicomedia que sí se hizo el evento del autismo en la escuela, pero su hijo no fue requerido para la salida del mes al museo. Otra me cuenta que hace unos días fue la fiesta del compañero de aula, pero que su crío no fue invitado.

Que se hizo la gran carrera atlética de la inclusión donde se entregaría de premio un auto último modelo, en el que asistieron un número importante de corredores para concientizarlos de la condición y el derecho que tienen a ocupar todos los espacios públicos, pero curiosamente en ese evento deportivo no se vieron las personas con autismo.

No hemos entendido que la mercadotecnia y los actos en las calles de la ciudad nos ayudan a visibilizar la condición, siempre y cuando estén incluidos en la actividad y posterior a ella sean considerados en TODOS los espacios públicos y/privados. Primero Persona.





Autismo.sanroberto@yahoo.com.mx