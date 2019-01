Espectroscopía, herramienta en prevención de úlceras

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica generada por la insuficiencia pancreática de insulina o por su utilización ineficaz por parte del organismo, la falta del control o tratamientos trae consigo la hiperglucemia (incremento no controlado de la glucosa en la sangre). Dicha condición produce un deterioro progresivo de diversos órganos, especialmente el sistema nervioso y circulatorio. La diabetes tipo 2 representa la mayoría de los casos y las personas con inactividad física y/o sobrepeso son propensas a padecerla.



Según la OMS, en el 2014, el 8.5% de las personas adultas padecía diabetes, e En 2015, se produjeron 1.6 millones de decesos debido a la diabetes así como de otros 2.2 millones en 2012. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México, son los países con mayor número de diabéticos. En México, la edad promedio de los fallecimientos por diabetes en 2010 fue de 66.7 años. Se estima que los costos de atención por paciente oscilan entre 700 y 3200 dólares, cuya inversión está relacionada con la tasa de mortalidad de esta enfermedad.



El pie diabético representa una secuela que afecta a pacientes que han padecido esta enfermedad a largo plazo, es una patología compleja que implica alteraciones tanto anatómicas como funcionales que ocurren en las extremidades inferiores de las personas con DM, como consecuencia de la propia enfermedad.



La principal causa del pie diabético es la neuropatía ocasionada por la hiperglucemia, la cual conduce a la destrucción progresiva del sistema nervioso, por lo que pacientes a menudo no son conscientes del avance del padecimiento, ya que no sienten molestias, en consecuencia, se produce una atrofia gradual en los músculos del pie ocasionando la pérdida del apoyo correcto sobre el mismo, generando úlceras y deformidades. 15% de las personas con DM experimentarán ulceración en uno o ambos pies a lo largo de su afección, actualmente no existe una manera de diagnosticarla antes de la generación de una úlcera.



Existe una necesidad urgente de desarrollar métodos no subjetivos, precisos y no invasivos que proporcionen elementos diagnósticos significativos para la detección temprana de úlceras en pacientes con DM y sustituir así a los métodos tradicionales.



La tecnología óptica moderna brinda una herramienta ideal para resolver este problema. Por ejemplo, Schleicher et al. en 2001 evaluaron el desempeño de la espectroscopía en el infrarroja cercano (NIR) para determinar en el pie diabético, 1) la capilaridad y 2) la concentración de hemoglobina oxigenada y desoxigenada.



Ellos demostraron que esta solución tiene gran potencial en el diagnóstico temprano de úlceras al brindar resultados prometedores, dicha investigación representó el primer antecedente del uso de Espectroscopía de Reflexión Difusa (ERD) en esta área, más tarde, Anand et al emplearon la ERD con luz visible para el monitoreo periódico de la regeneración de las úlceras del pie diabético, mientras Sujatha realizó una comparación entre pacientes sanos y diabéticos mediante la misma técnica. Sus resultados demuestran que la técnica es prometedora para mejorar el diagnóstico y determinar la mejor opción para el tratamiento correspondiente.



El tema abordado es una de las líneas de investigación del grupo de Óptica Biomédica de la Universidad Politécnica de Tulancingo en colaboración con el Hospital General de Tulancingo. Actualmente, Luis Rodolfo Castelán Olvera, estudiante de la Maestría en Computación Óptica efectúa su proyecto de tesis enfocado al desarrollo e implementación de un prototipo funcional que contribuya a la prevención y documentación las ulceras del pie diabético que se empleará y someterá a estudios clínicos autorizados en este nosocomio, contribuyendo así a la renovación de las actuales métodos preventivos de dicha afección en el estado de Hidalgo.

DR. JOSÉ ALBERTO DELGADO ATENCIO

jose.delgado@upt.edu.mx