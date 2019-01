Guadalajara: Burocracia y regiones inciertas

La novedad de la semana provino de la noticia relativa a la nota sobre una ocurrencia sin sustento que se refiere a la creación de la figura del Gerente de Ciudad y la consecuente creación de una extraña configuración municipal constituida por 12 regiones intra-municipales para Guadalajara.



De lo anterior devienen reflexiones que nos permiten argumentar que el primer equívoco se refiere a la conceptualización en torno a lo que significa la categoría región municipal. En el código urbano se define precisamente como Región Metropolitana a lo expresado en el Título Primero, artículo 5, fracción LXVI: “Delimitación geográfica integrada por un Área Metropolitana y uno o más centros de población, geográficamente cercanos, con tendencias de crecimiento que los acerquen y relaciones socio-económicas, declara oficialmente con ese carácter por decreto del Congreso del Estado;” En ese sentido, consideramos pertinente señalar que el concepto sería inaplicable para insertarlo en la geografía administrativa del municipio en función de que existen otros modos de la nomenclatura que, de hecho ya existen, tales como Distrito o Sub-distrito Urbano, Cuadrante o Zona, como las 7 que actualmente operan. Es por ello que resulta ocioso y asimismo inadecuado el proyecto de redistribución de los sectores municipales que se proponen.



Del mismo modo, aparecen cuestionamientos en cuanto a qué pasará con las categorías contenidas tanto en los Planes Parciales como en el Reglamento de Gestión Integral de la Ciudad que nos remiten a la comprensión y aplicación de los Polígonos de Intervención Urbana Especial, los Nuevos Entornos Urbanos sustentables o aún las definiciones en lo conducente al establecimiento de Centralidades emergentes y más allá, a los preceptos descritos en el POTMet.



Cabe indicar que, además –y con visión prospectiva– no es aceptable continuar con la estrategia de llevar a cabo la planificación y la gestión de la ciudad desde la óptica insular de la auto-segregación, de la marginación y el olvido de que la realidad de Guadalajara, en términos urbanísticos y de desarrollo sostenible, corresponde a la necesaria e indispensable metropolización con miras a consolidar la pretendida Región Metropolitana. No debemos pensar más la ciudad como un ente aislado y autónomo en materia de crecimiento cuantitativo y desarrollo cualitativo. Hoy por hoy obliga concebir y actuar la gestión sobre los preceptos de integración e integralidad con se están resolviendo las ciudades vanguardistas que marcan la pauta en el concierto internacional hacia otros estadios superiores como las magalópolis o las súperciudades.



Hay que comprender que la ciudad no requiere de mayores y complicados trabucos burocráticos, sino, más bien y mejor dicho, lo que demandamos es generar condiciones para propiciar la eficacia funcional y operativa en aras de plantear un proyecto de ciudad que considere a la gente y sus necesidades en cuanto a espacio público y áreas verdes como experiencia memorable, servicios urbanos e infraestructura de alta especificación y equipamiento urbano suficiente y satisfactorio.



Por último decir a la autoridad que es menester facilitar los procesos y reducir la burocracia instituida para beneficiar a los amigos. No se compliquen.



procivica.mx@gmail.com