¿Salcedo o Layún? ¿Quién hará diferencia en la Liga Mx?

Carlos Contreras Legaspi



Tigres tenía una necesidad desde la salida de Juninho y Salcedo puede ser la solución. Viene en un gran nivel y jugando en una de las mejores Ligas de Europa, aunque mantenerse a esa altura no será fácil; si no era el Titán hubieran tenido que ir por un central extranjero. En cambio, lo de Miguel Layún todavía no me lo explico, por más que nos han tratado de convencer de su versatilidad, solo en la lateral izquierda o como extremo por esa banda ha logrado desarrollarse y en esas posiciones Monterrey ya tiene bastantes opciones con Vangioni y Gallardo.



Juan Carlos Zúñiga



Carlos Salcedo, por la edad, el futbol que despliega y el orden defensivo que le dará a Tigres. El Titán será pieza clave del equipo de Ferretti a corto plazo. Salcedo fue uno de los mejores jugadores mexicanos en la pasada Copa del Mundo, demostró que puede jugar en varias posiciones en la defensa y eso le ayudará mucho en su carrera, además de estar más cerca de Martino, que utilizará base de jugadores de la Liga Mx en sus primeras convocatorias. Layún viene a concluir su carrera como profesional y a pelear un puesto, nada le garantiza la titularidad.



David Medrano



El Titán Salcedo. La carrera de Layún es digna de reconocer y aplaudir, no sé si su llegada a Rayados es más bien un golpe mediático que una necesidad futbolística, no creo que los del Barrial requirieran de un jugador como Miguel. En cambio, en Tigres necesitaban una figura para llenar el espacio de Juninho, no sé qué tan buena decisión fue para el ex chiva dejar el sueño europeo cuando parecía que tenía mucho futuro, aun así, su nivel nunca ha estado en duda y me parece que el central ayudará y marcará una mayor diferencia que el lateral del equipo contrario de la ciudad.



Heliodoro Hinojosa



Carlos Salcedo debe ser quien marque la diferencia en la Liga Mx. Su edad, su juego continuo y la necesidad de Tigres por un defensor lo llevará a tomar un rol protagónico. En cambio, Miguel Layún con 30 años y sin continuidad en España encontrará más competencia en Rayados. Lo que sí es un hecho, es que ambos equipos volvieron a dar un golpe de autoridad en México. Ahí está el verdadero golpe, otra vez los regios han levantado la voz con dinero, poder y protagonismo por encima hasta del actual campeón. La nueva rivalidad del regio volvió a relucir, ser más que los 4 grandes.