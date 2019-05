Carlos Contreras Legaspi

Aunque a Tuca Ferretti le guste negarlo, la experiencia pesa en Liguillas. La mala serie semifinal del espectacular León de Nacho Ambriz nos sorprendió a todos, pero nadie se preocupa por un par de partidos flojos de Tigres, siempre y cuando sigan avanzando. Saben cuáles son los momentos importantes, como éste. Creo que el partido de esta noche será el que más pese en la serie final y que los de la UANL se llevarán la ventaja. León tiene grandes figuras, pero parece el escenario perfecto para que el Señor de las Liguillas, André-Pierre Gignac brille.

Juan Carlos Zúñiga

León. El equipo de Ignacio Ambriz sigue siendo el gran candidato para campeón del futbol mexicano, no solo por sus 12 victorias consecutivas y por terminar en primer lugar del torneo; los esmeraldas tienen mucha garra, entrega, pasión y una afición que no dejará de alentarlos en los 180 minutos de esta serie. Si bien en los partidos contra el América no mostró el futbol que practicó toda la temporada, Nacho ha realizado un trabajo impecable y pese a las ausencias que tendrá esta noche, el título será la última pieza de la campaña exitosa del León.

David Medrano

Mi favorito es León, porque además de que es el que mejor futbol mostró en la fase regular, quedó como líder, y ante un discurso más que recurrente en la liga acerca de que usualmente no se corona el mejor, en el caso del equipo de Ambriz no existiría duda; el que mejor juega al futbol en México este año se mide a una de las mejores plantillas del continente, y justo ahí creo que puede estar la diferencia, pues las bajas de Rubens Sambueza (ida) y José Juan Macías serán mucho más sensibles para un cuadro que no tiene tantas variantes en la banca, como los del norte.

Heliodoro Hinojosa

Todo México desea que Tigres pierda, odian al Tuca y a su futbol, son los típicos millonarios envidiados por tener capacidad para fichar a cualquier jugador, mientras León genera más empatía y quiere pasar a la historia como el campeón con los récords en defensa, ataque, goleo y puntos. Tigres a veces adormece, se pasea, pero así llegó a esta Final y se viene su mejor versión. Frente al América en semifinales, León dejó ver sus puntos vulnerables. Así pues, Tigres parte como favorito, no lo digo yo, lo dicen hasta las apuestas.