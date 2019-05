¿Será viable un nuevo municipio en el estado de Puebla?

El cambio de la estructura y superestructura social, sumado a la problemática urbana, permite repensar condiciones ideales para los ciudadanos respecto a obras públicas, transporte, vialidades, seguridad y en general todos los servicios públicos.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Puebla, la Ley Orgánica Municipal y, en el caso de la capital, el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla describen como servicios públicos a cargo de los municipios: el suministro de agua potable, el drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; el alumbrado público; la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; los mercados y centrales de abasto; panteones, rastro; el mantenimiento de calles, parques y jardines y su equipamiento; la seguridad pública, entre otros.

Como nota, municipio y ayuntamiento son conceptos distintos, el primero es una entidad de derecho público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa de alguna entidad, en este caso Puebla, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades colectivas de la población que se encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades; el Ayuntamiento es el órgano de gobierno del municipio, constituido por un presidente municipal, síndico y regidores.

Estos servicios públicos municipales no son prestados con la misma intensidad ni frecuencia en las colonias o barrios de la capital y, de forma intermitente, en zonas alejadas de ésta, zonas que pertenecen a las distintas juntas auxiliares, las cuales son extintos municipios aledaños a la ciudad capital, cuya mancha urbana los alcanzó y por un decreto del Congreso del Estado perdieron esa calidad dentro del orden de gobierno, para convertirse en órganos administrativos auxiliares que hoy dependen de la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla. Hoy son 17, presididas con un presidente auxiliar, electo por referéndum, y son representantes que coadyuvan en su administración.

Es una opinión común que los servicios no son prestados debidamente por el Ayuntamiento de Puebla, en las Juntas Auxiliares más alejadas de la Capital, generando la inquietud de convertirlas en un nuevo municipio.

Lo anterior está reglado por la Ley Orgánica Municipal, no es imposible pero hay requisitos para que esto suceda. El primer requisito que señala el artículo 13 consiste en la superficie, el nuevo municipio debe tener cuando menos una extensión de cien kilómetros cuadrados. Esto vuelve imposible la decisión del Congreso del Estado en esa nueva creación, ya que municipios como San Pedro o San Andrés Cholula no lo cumplen, lo cual se complica todavía más para una junta auxiliar. Otro requisito es que exista un mínimo de 25 mil habitantes en esa superficie, situación que es posible, pero hay más requisitos, el más relevante es que se demuestre que el posible ingreso fiscal sería suficiente para atender los gastos de la administración municipal. Desde mi punto de vista, este es el punto clave, la población, las actividades económicas, sus ingresos y pago de contribuciones ¿Serán suficientes para mantener todos los capítulos que requiere el gasto público de un municipio? Considero que no.

JOSÉ R. HIDALGO