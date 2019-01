Los derechos de la víctima del delito en el Sistema Penal Acusatorio

Con el inicio de vigencia del Sistema Penal Acusatorio en México el 18 de junio del año dos mil seis, se ponen en énfasis la figura de la víctima u ofendido, ya que en el anterior Sistema la victima u ofendido ocupaba un poco privilegiado, ya que la reparación del daño tanto material como moral era complicado recuperarlo, dejando a las víctimas del delito en total estado de indefensión; con el Sistema Penal Acusatorio se privilegia lo que se conoce como Justicia Restaurativa ya que se busca con ello privilegiar el pago de la reparación del daño de manera integral, por lo que ahora se tienen mayores posibilidades para resolver los conflictos en materia penal, además de que ahora existe un marco normativo que protege a las víctimas del delito.



En este orden de ideas tenemos que la víctima del delito, desde el momento en que da a conocer a las Autoridades la noticia criminal se empieza a mover la maquinaria de procuración e impartición de justicia, hoy el policía con el nuevo modelo de Policía de Investigación, está capacitado y sensibilizado en la atención integral de la víctima, ya sea brindando auxilio, atención médica, psicológica y protección de la víctima. Por lo que la capacitación de los policías está orientada en brindar un servicio apegado a los principios de Profesionalismo, Objetividad, Honradez, Legalidad y Respeto a los Derechos Humanos.



Por otro lado tenemos la Figura del Ministerio Público el cual como Órgano Persecutor del delito se encargara de armar el gran rompecabezas que representa hoy la investigación del delito y esclarecimiento del mismo, ya que su obligación será la de acreditar que se haya cometido un hecho con apariencia de delito y la probable responsabilidad del indiciado, y con esta función vigilar por los intereses de la víctima y la sociedad. De la mano ira apoyado como parte coadyuvante la figura de Asesor Jurídico el cual se encargará de explicar las consecuencias jurídicas de todos los actos que realice el Ministerio Publico y cada una de las etapas que implica el proceso Penal Acusatorio y esta nueva figura tendrá un papel activo durante el desarrollo de todas y cada una de las etapas, ya que en un momento podrá solventar algunas de las omisiones que tenga el Ministerio Publico.



Finalmente, cabe mencionar a nuestro apreciable lector, que actualmente existe un marco jurídico que protege a la víctima u ofendido del delito, como lo es el articulo 20 apartado C de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley de protección a Víctimas del Delito, La Ley de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, La ley para la prevención, Erradicación y combate al Delito de Trata de Personas y otros delitos, etc. Con lo cual podemos ver que la víctima del delito tiene un papel importante en al Sistema Penal Acusatorio ya que da oportunidad que existan salidas alternas a la controversia penal.



Actualmente tenemos que todos los delitos que se denuncian, siempre y cuando no se trate de aquellos que merezcan prisión preventiva oficiosa catalogo que se encuentra en el artículo 19 Constitucional además de los que señala el Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene la oportunidad de poder llevarlos a un medio alternativo como lo es la Mediación en donde se puede llegar a un acuerdo para lograr la reparación del daño.



Si en un momento dado fracasa la mediación, a lo largo del proceso penal se tiene diversas opciones como lo son los criterios de oportunidad, la imposición de medidas cautelares y en un momento dado medidas de protección tendientes a proteger la integridad tanto de la víctima, testigos y hasta autoridades que intervienen en el Proceso Penal Acusatorio.



Tal vez la falta de difusión del Sistema Penal Acusatorio, así como la omisión en una adecuada profesionalización y sensibilización hacia los servidores públicos que se encargan de la procuración y administración de justicia ha provocado una percepción de Impunidad y violación de derechos humanos lo que en nada favorece a la justicia de nuestro país.



Por lo anteriormente comentado invitamos a nuestro lector lea los derechos que en su favor contempla la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, para que una eventualidad relacionada con la comisión de un hecho con apariencia de delito exija los derechos tiene.

JONATHAN CARLOS AMARO HERNÁNDEZ