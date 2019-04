Si crees que la educación es cara, prueba la ignorancia

No hay una frase que describa mejor lo que pasa en México respecto a la educación. Mientras todos discutían la pertinencia de las disculpas solicitadas a la corona española o el anuncio de la venta del avión presidencial en el portal de la ONU, el país desandaba los pequeños pasos que se habían dado en materia educativa. La semana pasada, las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobaron por mayoría el dictamen de la nueva reforma educativa que, en principio, anula la anterior. Podríamos discutir las diferencias entre la anterior y la nueva y si logramos ver más allá de ambas, nos quedaría claro que poco cambiará en la educación en México. Y después de tantos años, no queda más que preguntarse si esto no es intencional.

Se discute la evaluación —punitiva o no— de los maestros, la herencia y la venta de plazas, la revaloración del magisterio y la permanencia laboral. No se discute, sin embargo, el poder de la educación para cambiar la vida de las personas ni el que tiene para emparejar las oportunidades de inicio ni para mejorar la perspectiva laboral. Quizás lo que menos se quiere discutir es el poder que tiene la educación para empoderar a las personas, para dar confianza al levantar la voz, para cuestionar y exigir.

Fieles a sus prácticas, algunos maestros de la CNTE bloquearon los accesos a la Cámara, cerraron carreteras exigiendo pagos a los automovilistas y protagonizaron pleitos a sillazos (entre ellos, cabe mencionar). Aunque esos maestros son una muestra no representativa de los maestros del país, hay que reconocer su poder. Se opusieron a que la palabra “calidad” estuviera en el texto de la nueva reforma y a pesar de sus demandas se logró que el concepto de “excelencia educativa” permaneciera. Diferentes voces en el gobierno han expresado su complacencia frente a la CNTE. El presidente instruyó al Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, a eliminar de la propuesta cualquier disposición que pudiera afectar a los maestros. Mario Delgado aseguró que el dictamen de la reforma educativa no será llevado ante el Pleno hasta que se alcance un acuerdo con la CNTE. Suena a que el principal motor de la reforma educativa no es la educación en sí misma, no son los niños; es, sobre todo, satisfacer las exigencias de ese grupo sindical.

Los malos resultados educativos en México son de todos conocidos. No hablemos de PISA, la prueba internacional, enfoquémonos en la prueba nacional, PLANEA. Tanto en la prueba de 2015 cono en 2018, el mayor porcentaje de alumnos se ubica en un desempeño insuficiente, 49.5% y 49.1% en el área de lenguaje y comunicación. Los resultados en matemáticas son peores. En 2015, 60.5% de alumnos tenían un nivel insuficiente. Hubo una ligera mejoría en 2018, pero aún más de la mitad de los estudiantes no saben aplicar las sumas y restas en su vida diaria.

Nos equivocaríamos al pensar que el objetivo de esta nueva reforma es mejorar la educación. La ignorancia ha resultado rentable para la clase política, sin importar el partido. Una sociedad que no aprende, no duda. Una sociedad que no duda, no cuestiona. Y si no cuestiona, obedece. Quizás ese sea el objetivo.

@ValeriaMoy