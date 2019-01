Futuro pasado imperfecto

Hace cuatro años, en un viaje a una zona desértica de Perú, fui testigo de cómo, en medio de la nada, de repente se alzaban enormes campos de caña y más adelante, en parcelas grandes y perfectamente delineadas, se cultivaban aguacates y berries. No solo me sorprendieron los campos fértiles en el desierto, sino también la nula presencia de campesinos. El riego era por goteo y a través de drones se monitoreaba el estado de la cosecha. Si faltaba algún nutriente, el dron mandaba una señal a un sistema central que enviaba lo necesario a través del sistema de riego. El número de cosechas por año se había incrementado y la calidad era impecable. La tecnología no había desplazado a ningún campesino ni se habían destruido tierras en el camino. Se estaba generando riqueza donde antes no había nada.



México tiene en el campo enormes disparidades. Hay regiones donde se usan técnicas modernas, lo que nos ha hecho líderes en la producción de ciertos bienes, pero hay otras donde las prácticas de cultivo son de hace décadas y en parcelas pequeñas que no pueden beneficiarse de las ventajas de tener más volumen, las llamadas economías de escala.



Hemos visto que al presidente le gusta ver el futuro con los lentes del pasado. La propuesta para mejorar al campo y las condiciones de los campesinos —que sí deberían mejorarse— consiste en instaurar de nuevo precios de garantía, que ni siquiera en su época funcionaron. Se pondrán estos precios al maíz, frijol, trigo, arroz y leche. Los precios de garantía consisten en fijar un precio por arriba del cual los productores podrían vender sus productos en el mercado y ponerles un precio por debajo del que los consumidores pagarían. Por ejemplo, en el caso del maíz, el precio de mercado es 3,840 pesos por tonelada y el precio de garantía será 5,610. En el del trigo, el precio de mercado es 4,360 pesos por tonelada, mientras que el de garantía será 5,790.



Para poder comprar y vender estos productos se crea un organismo llamado Seguridad Alimentaria Mexicana —Segalmex—, que será dirigida por Ignacio Ovalle quien fue secretario particular de Echeverría y titular de Conasupo con Carlos Salinas de Gortari.



Podría pensarse que así los productores se beneficiarán de mayores precios, pero las distorsiones están a la vista. Al ignorar la información que mandan los precios de mercado, se generarán excedentes de las cosechas subsidiadas y faltantes en otras. Las parcelas se harán más pequeñas para poder participar del esquema, alejándose cada vez más de las economías de escala. Se migrará hacia esos cultivos, intensivos en agua, con el subsecuente daño al medio ambiente. Ya ni siquiera hablemos de la corrupción asociada.



Sin duda hay un campo que hay que apoyar, pero modernizándolo, mejorando las técnicas de riego y cultivo, invirtiendo en infraestructura y en capacitación, enseñando a los pequeños productores estrategias de manejo de riesgo para disminuir la volatilidad de sus cosechas y de sus ingresos.



La tecnología y el conocimiento están ahí. Que las administraciones pasadas no hayan hecho nada al respecto no es excusa para crear un futuro pasado imperfecto que en nada beneficiará ni al campo, ni a los campesinos, ni al país.

