Noticia Bomba

El editor de un periódico tiene todas las tardes el dilema por resolver cuál será la nota principal del ejemplar del día siguiente. En ocasiones, de entre la montaña de noticias del día, no existe una con la cualidad para la primera plana y menos para el encabezado.

Antier, en los periódicos de México no se presentó esa disyuntiva. Todos titularon sus primeras planas con la renuncia de German Martínez como director del IMSS. Fue la noticia del día con todos los méritos: sorpresiva, trascendente, escandalosa, impactante, etc.

Pero llama la atención que esta noticia trascendiera hasta ser la materia prima del análisis de –prácticamente—todos los columnistas. Escribieron sobre el tema los periodistas A. Barranco, J. Yuste, A. Salgado, M.C. Cortés, E. Quintana, E. Campos, J.J. Rangel, C. Fernández-Vega, M. Flores, S. Sarmiento, S. García Soto, C. Puig, C. Loret, J. Fernández Meléndez, L. Zuckermann, F. Garfias, R. Rivapalacio, S. Camarena, J. C. Albarrán, C. Marín. Hernández López, R. Cardona, L. Mendívil. J. López Dóriga, M. Anaya, M. López San Martín, L. Soto, J. Solórzano, F. Cárdenas Cruz y J. Ureña.

Además de estos 29 artículos también se llenaron, con la bomba noticiosa que soltó German Martínez, las columnas de trascendidos de Reforma, El Universal, Milenio, Excélsior, La Razón, La Jornada, El Financiero, El Economista y miles, seguro que miles de periodismos y personas de opinión en el interior de la República.

La carta de renuncia de 11 páginas dejó muy poco a la especulación y el símbolo de una grieta en el gabinete del Presidente de la República dio y dará para escribir mucho más. El único columnista con renombre que evitó el tema fue Pablo Hiriat; prefirió argumentar cómo López Obrador miente de forma cotidiana.