La Revolución Obsoleta

En el diccionario político, la palabra revolución se encuentra en los altares de la veneración. El bando ganador de una revolución la hace sinónimo de reivindicación, cambio o transformación. En México la revolución de 1910 se transfiguró --después un millón y medio de muertos y 10 de años de balazos-- en principio político, programa de gobierno, piezas de oratoria y monumentos.



Es el uso cotidiano de las palabras quien les forja un significado, en muchas ocasiones hasta contradictorio. Si a la revolución le agregamos no solo una fuerte carga política sino una estela de heroísmo, valentía o espíritu justiciero, entonces, es posible que muchos deslumbrados sueñen con ser revolucionarios.



No obstante el sacrilegio que significa desmitificar a la revolución, su estallido no es otra cosa que el fracaso del diálogo. Revolución es desorden, ruptura de los límites, revuelta sin control.



También es mentira que la sacudida de estructuras para un avance social y nuevos horizontes para un pueblo sojuzgado y reprimido, solo serían posibles con una revolución. Antes están los valores de profundo sentido humano que una revuelta violenta e impulsiva: mesura, sensatez, cordura, justicia y como lo abreviaron los ideólogos de la propia Revolución Francesa: liberté, egalité, fraternité.



Para concluir con la profanación del culto a la revolución, me arriesgo a declararla obsoleta. Lo de hoy, y no me refiero a la fecha sino a la etapa de la humanidad, es la educación. Es, sin duda, la verdadera fuente de la genuina reivindicación de las personas en lo individual y en lo colectivo propicia la cultura como su fruto más preciado.



La educación tiene una generosa cascada de virtudes que impedirá todas las causales que dieron origen a los levantamientos armados, violentos y destructores.