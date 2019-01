Hombre Araña: ahora más lejos de casa

Los primeros avances de lo que será la nueva cinta del Hombre Araña comenzaron a inundar las redes sociales hace ya algunos días, pues la nueva producción cinematográfica del trepamuros estará llegando a las pantallas de los cines del mundo en próximos meses, pero ¿qué hay que destacar de una historia alterna o anterior a los hechos que se vieron en la cinta de Infinity War?



Debemos recordar que en la última aventura de Los Vengadores un recién nombrado Spider Man como miembro del equipo no tuvo el mejor final de todo este evento, pues fue una de las tantas víctimas del ataque de las gemas del infinito propiciado por Thanos y su idea de eliminar a la mitad de la población de todo el universo.



Pero ¿vale la pena ver entonces una aventura de un personaje que ya no figura en la cinta más esperada de los Estudios Marvel de la última década?



La respuesta querido lector yace no en la figura del hombre araña en sí, al menos no está vez, sino que vale la pena por la introducción de uno de los personajes con más historia y posibilidad de crecimiento en la historia del lanzarredes, Misterio, en el enemigo que estará dando dolores de cabeza al cabeza de red en esta nueva aventura.



Quentin Beck, el alter ego de este súper villano, es uno de los personajes que más historia ha tenido a lo largo de las publicaciones impresas del Hombre Araña, pues desde su llegada y debido a sus habilidades de control de los efectos especiales, ha sido uno de los enemigos más acérrimos del amigable vecino arácnido y un fundador muy importante de los Seis Siniestros.



La amenaza conjunta de villanos que en más de una ocasión ha logrado derrotar al héroe trepamuros.



“Lejos de casa” es el título elegido para esta nueva cinta, y con los resultados de la última cinta de los vengadores el nombre no podría ser mejor para esta producción cinematográfica,.



Aún se desconoce si este héroe adolescente podría regresar a la vida y tener nuevamente actividad con los héroes más grandes de la Tierra.



Pero lo que es una realidad es que ambas cintas que se han hecho en los últimos años de este héroe arácnido tienen una fuerte relación con la llegada de los Seis Siniestros, pues la introducción del Buitre en la primera cinta y ahora con la llegada de Misterio apuntan a que podríamos ver a los seis villanos reunidos.



Cabe recordar que de manera esporádica también se tuvo la presencia de Shocker en la primera cinta, uno más de los integrantes originales de este equipo de súper villanos, por lo que no es descartable que en esta cinta pueda llegar un villano más que se sume al equipo para detener definitivamente al lanzarredes.



Sin embargo, esta nueva cinta de Peter Parker no ha generado tanta expectativa debido que los ojos de millones se mantienen fijos en la llegada de la película de la Capitana Marvel y de la nueva cinta de Los Vengadores, “Juego Final”, pues al haber eliminado a la mitad del universo evidentemente eliminaron a la mitad de los héroes y por ello se mantiene la incógnita de quienes podrían llegar al rescate del universo y cuál fue el plan original del Dr. Strange al permitir que Thanos ganará esta batalla,.



El hechicero seguramente tenía un plan para ganar la guerra, una guerra que deberá concluir en verano de este año, haya entonces debemos conformarnos con la llegada de la Capitana Marvel para saber si podrá estar a la altura para combatir al Titán Loco.







