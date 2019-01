Policía digital vs. lo políticamente correcto

Seguramente ya apareció en sus redes sociales o han visto ese video que se hizo viral de una mujer que no dejaba de insultar a sus compañeros de vuelo, porque estaba en el asiento de en medio y ellos, pues pesaban más de lo que le parecía cómodo.



Una de las personas agredidas, la mujer que se encontraba en la ventana, decidió grabar las cosas que su compañera de asientos decía por teléfono (antes de despegar) donde, sin hacerlo de manera directa, pero con la muy clara intención de ser escuchada, se quejaba amargamente de su incómoda situación y decía que los “gordos” la estaban aplastando.



De seguro esto le remitió a esa vieja historia, que no sabemos si es real o leyenda urbana, de la señora racista que exigió que le cambiaran de lugar porque no tenía por qué viajar al lado de un afroamericano.



En esa historia la sobrecargo se acerca, escucha las quejas y dice: “Tiene usted razón. Nadie debería verse obligado a viajar junto a alguien tan desagradable”, e inmediatamente le pidió al pasajero agredido que la acompañara… a primera clase.



Pues algo muy similar, excepto que aquí existe un video. Y en éste la señora se defiende con el argumento más “trumpeano” que uno pueda pensar, “es que no soy políticamente correcta”, dijo.



Esto solo provocó tal descontento entre los demás pasajeros que la acabaron bajando del avión por completo, en lo que ella decía estupideces como, “pues por eso yo como ensaladas”.



¿Por qué hablar de este video aquí? Gran parte de nuestro entretenimiento hoy consiste justo en eso, en consumir videos de este tipo, que explotan en la red un rato, y luego desaparecen. Y a lo que sigue, ¿no? Pero me parece que este es un caso muy apropiado para ver con claridad dos cosas que nos están pasando, y que, sin duda, están cambiando las dinámicas de la sociedad.



No sé si para bien o para mal.



¿Todos nos comportaríamos mejor si supiéramos que estamos siendo grabados todo el tiempo? Probablemente.



¿Es este un estado policial, controlado por la sociedad civil y los algoritmos de la red de internet? Seguramente.



¿No queremos vivir bajo el yugo de lo que es políticamente correcto, que cada día se pone más fundamentalista? ¿El usar ese pretexto para insultar y agredir a la gente libremente? ¡De ninguna manera!



Ahora, una vez dicho todo esto, también hay que reconocer lo siguiente: Cada vez es más ofensivo lo pequeños que son los espacios en los aviones, donde se crea una sociedad instantánea, al menos durante la duración del vuelo.



Nadie tiene derecho a usar esta clase de pretextos para insultar, pero de que ya no cabemos, definitivamente ya no cabemos... pesemos lo que pesemos.

Twitter: @SusanaMoscatel