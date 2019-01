La resurrección de los monstruos de tabloide

Si Luisito Rey viviera podría encontrar consuelo, supongo, en que él no es el único villano de la vida real que se vuelve tan interesante para el público, que de pronto hasta se convierte en algo más importante que el protagonista de la historia.



No es solo la era del biopic, que hace esto una realidad, supongo que en cierto modo es la necesidad de la sociedad de entender, procesar, convertirse en entretenimiento historias espantosas del pasado (algunas no nada lejanas) a través de reinterpretarlas.



Escribo esto impactada por un artículo de The New York Times en el que al fin deciden, en el contexto del movimiento #MeToo (ellos mismos lo mencionan como tal) regresar y darle voz a Lorena Bobbit, la mujer que hace 24 años básicamente cobró fama mundial tipo tabloide al decidir que la única defensa contra las agresiones físicas y sexuales de su marido, era cortarle el pene.



No es de sorprendernos, entonces, que ahora esto será un documental en cuatro partes, producido por el brillante Jordan Pelee (¡Huye!), en el que el enfoque parece ser las razones que ella tuvo para cometer semejante acto, incluyendo repetidas violaciones por parte de su esposo, de las cuales nunca se pudo proteger legalmente.



Pero no son solo Lorena y Luisito. O.J. Simpson en American Crime Story es una de las historias más reportadas en el periodismo televisivo. Sin embargo, la serie en esa temporada fue una de las más exitosas de todos los tiempos.



Y claro, no podemos olvidar la película Gloria, escrita por Sabina Berman y (extrañamente) el suizo Cristian Keller en la dirección, donde podemos interpretar muchas cosas sobre ella como personaje, pero si de Sergio Andrade no cabe la menor duda que está más que juzgado por la historia. Esta historia, al menos.



Así como ellos, los políticos también están a la orden del día y si quieren ver una historia donde el gran villano cambió el mundo para siempre, este fin de semana ya pueden ver la historia, al menos según el director Adam McKay, de Dick Cheney en Vice.



No podemos olvidar que hace un par de años una de las cintas más nominadas era la historia de Tonya Harding, la patinadora olímpica que pudo, o no, ser parte de una conspiración para atacar a su dulce contrincante Nancy Kerrigan antes de los Juegos Olímpicos de invierno. Nunca había sido tan humana, esta mujer que, según nos narraba incesantemente la historia entonces, era en realidad un verdadero monstruo.



Ahora, que el gran dramaturgo David Mamet haya escrito una obra basada en los horrores del productor Hervey Weinstein, y que el intérprete sea ni más ni menos que John Malkovich, dice todo respecto a esta tendencia, que ya se desbordó de la pantalla al teatro.



Y así nos podemos seguir. ¿Cuántas series necesitamos del El Chapo, por ejemplo? ¿Cuantas reinterpretaciones de las fascinantes historias de los villanos de su momento? No le veo fin a esta tendencia. Y la verdad qué bueno, porque es gran entretenimiento. ¿Pero documentos históricos? Difícilmente.

