El impacto de "Neverland"

Impactar a una audiencia que aparentemente lo ha visto todo parece un tema difícil estos días de Weinsteins, Cosbys y Spaceys; pero la descripción que hacen de todos y cada uno de los que han escrito sobre el documental Leaving Neverland en el festival de Sundance, ha sido de horror, incredulidad y hasta miradas perdidas.



Son cuatro horas para narrar la historia de Wade Robson y James Safechuck, dos hombres, ahora de treinta y tantos años, quienes narran cómo es que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos durante su infancia y cómo los habían convencido de que, si decían algo, tanto ellos como Michael acabarían en la cárcel para siempre.



Esa es la razón por la que Wade y James narran en el film de Dan Reed que incluso atestiguaron respecto a la inocencia de Jackson en los 90. Justo después que su carrera básicamente comenzara a irse en espiral tras un concierto aquí, en el estadio Azteca, cuando la primera acusación llegó contra El Rey del Pop.



El cineasta, quien nunca había estado interesado en el mundo del entretenimiento, explica que esta es una cinta que trata mucho más que el tema de dos hombres y sus familias, tratando de entender cómo procesar la aceptación de lo que han descrito como un muy metódico y constante abuso, que duró años en su infancia.



Eso tiene sentido. A estas alturas, hacer un documental sobre los hechos en sí sería tan difícil de demostrar como todos los anteriores. Pero en esta ocasión hay un factor que ha vuelto esta cinta una responsabilidad de todos.



Ya que estos son los tiempos en los que este tipo de crimen es mucho más castigado por la sociedad y sobre todo por el público, que por las cortes y es sistema judicial, ¿podemos ver algo como Dejando Neverland sin sentir que debimos actuar desde la primera vez que escuchamos una acusación? La respuesta podría ser que nada se ha demostrado o ha sido juzgado, y eso es cierto. Pero miren, como va Harvey Weinstein hasta ahora, descalificando una tras otra de sus 80 acusaciones gracias a un sistema legal en el que el dinero, sin la menor duda, compra la mejor defensa. No la verdad.



Así que aquí estamos de nuevo. Michael Jackson en los tiempos de #TimesUp. A casi 10 años de su muerte y sí, con administradores que defienden el legado, hijos inocentes y millones de personas que siempre amamos su música ya ahora lo consideramos una leyenda. Una leyenda que ya no se puede defender. Pero si nadie tiene la menor duda sobre la culpabilidad de O.J. Simpson (declarado inocente en corte criminal, aunque no en la civil), sí sabemos que Bill Cosby merece pasar el resto de sus días en la cárcel y miramos con horror y fascinación defenderse a Spacey. ¿Qué hacemos con lo que Michael Jackson ha significado en nuestras vidas a estas alturas? Sea como sea, es hora de dejar el país del nunca jamás.













Twitter: @SusanaMoscatel