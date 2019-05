Difamando en el reacomodo

Han sido meses muy confusos y difíciles en los medios de comunicación y aunque estos eran inevitables es muy importante para todos los que hemos dedicado tantos años de nuestras vidas a entender que los reacomodos no siempre tienen que ver con nuestra capacidad o talento.

Veo el caso de muchas personas, amigos cercanos y grandes profesionales que dieron décadas de su vida a la 20th Century Fox, por ejemplo, pero que ahora que esta es una sola con Disney se han encontrado con que su puesto, o el equivalente al mismo, ya lo está ocupando alguien más. Hay otros que no se sienten completamente en casa con culturas laborales tan distintas. No tengo la menor preocupación por ellos porque son gente que sabe perfectamente de este negocio. Lo que si me preocupa es esta máquina de rumores que muchas veces acaba siendo publicada como hechos, cuando es tan complejo todo lo que ocurre que ni siquiera sabemos qué pasó exactamente. Pero estos días, con las ganas de ganar clicks y sabiendo que hablar mal de ciertas personas generará eso, resulta demasiado fácil evadir la responsabilidad que tenemos de nuestro lado. Por ejemplo, se llegó hasta a publicar que, por temas deportivos, por la duplicación de labores de Fox Sports y ESPN (de Disney) y las complicaciones derivadas de ello, Carlos Martínez, quien era la cabeza no solo de deportes sino de Media Networks en México y Brasil, fue despedido, siendo que solo gente de Disney se quedará a cargo de Fox Sports. Según una fuente muy cercana a nosotros, del lado de Disney, sabemos desde hace ya varios días que la partida fue en buenos términos y de común acuerdo. Esto que estaban diciendo, está equivocado desde el hecho de que Fox Sports, en México, no se quedó en Disney, para empezar.

Estos últimos meses, los movimientos de ejecutivos, periodistas, y gente de encargada de mercadotecnia y publicidad en los medios ha sido feroz, así que ya se pueden imaginar la desinformación que vuela por ahí. No es fácil para nadie y para muchos ha sido francamente injusto. Todos en este medio tenemos amigos y enemigos, pero es importante preguntar directo a las fuentes qué está pasando, para al menos tener ese lado de la historia y no quedarnos con trascendidos que pueden dañar la vida y carrera de muchos.

¡Que alguien me explique!

¿Qué tanto del proyecto “Fábrica de sueños de Televisa”, en el cual están haciendo versiones nuevas de todas sus telenovelas clásicas está inspirado en la brillante y millonaria idea de Disney de hacer muchos de sus clásicos animados nuevamente, pero en acción real?

¿En serio?

¿Más allá de humillar a las autoridades de Imcine regresándolas de Cannes, necesitamos seguir mandando mensajes de nuestra miserable comunicación gubernamental con un stand de México que se quedó dramáticamente vacío, durante el muy importante mercado del cine de este festival? ¿Sabrá nuestro gobierno que así es la manera en la que el cine mexicano podría aspirar a ser un negocio? ¿Siquiera pensaron en el hecho de que el presidente del jurado es Alejandro González Iñarritu y que después de Roma el mundo entero se estaría dando una vuelta por ahí?

