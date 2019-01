Los bastardos de Vasconcelos

Todos los días pensábamos en el suicidio, soportando las exitosas miradas de asco que nos dirigían desde las ventanillas de sus autos aquellos hombres y mujeres funcionales. Productivos, incapaces de faltar al trabajo, empleados honorables, seres dotados de aquella deslumbrante inteligencia que caracteriza a los triunfadores desde el nacimiento, forjando el destino con trabajo, dejando los riñones en cada jornada para sumar dinero a Mr. Boss, atrapados en el tránsito del Eje 1 Norte para llegar a tiempo a sus cubiles, “no fallaré a mis responsabilidades”, lema de personas productivas. Existen seres cuyo futuro encomiendan al dios éxito, sin darse cuenta que son gusanos que gritan cuando los pisan, la mayor parte del tiempo se arrastran sin emitir sonido alguno, mueven sus absurdas vidas en un plano que les impide ver más allá del zapato que amenaza con arrebatarles el miserable sueño que tienen de un futuro “mejor”, obedecen todo el tiempo. Finalmente todos ellos tienen su recompensa, la seguridad de una vida que no podrían pagarse si se atrevieran a desobedecer. Todo humano convencional desea no morir ignorado, ese trozo de reconocimiento lo atormenta, nadie se salva. Pensábamos en el suicidio porque el mañana era una trampa. Desempleados, extremadamente pobres para pagarnos un espacio propio, rodando en sillones ajenos, bancas de parque, rentando cuartos en sucios hoteles de vendedores de droga, putas y franeleros. Nos echaron de nuestras casas por alcohólicos, nos negamos a terminar una licenciatura, considerábamos el trabajo algo enajenado y enfermo, ¿entrar al círculo de exigencias familiares? Nunca. Idiotas, nos creíamos escritores, ocupando la misma mesa y silla que los desempleados, estábamos en una categoría más abajo que ellos, porque teníamos la esperanza de publicar aquellos penosos pensamientos que creíamos grandes historias.



Robamos un comprobante de domicilio, nos otorgaron a cada uno la credencial de préstamo, se instauró esa medida a las personas que no devolvían los libros. Nadie de nosotros: los pobres diablos, nadie sin papeles que demostrara poseer estabilidad económica dejando un depósito o un domicilio fijo podía sacar libros de ahora en adelante, tal vez descubrieron que robábamos el acervo para venderlo a los estudiantes de letras. No tuvieron el valor de echarnos por ladrones de libros, les dábamos lástima. Para el pensamiento del burgués, robar libros de una Biblioteca Pública es un crimen, una ofensa. En el sistema penal a veces se juzga igual al que roba un frasco de mermelada que al que asesina a su esposa. Todos ellos estarán en prisiones que nunca redimen. El alcoholismo está muy mal visto entre los que tienen que trabajar de lunes a viernes, aunque ahora los trabajos se extienden al sábado. Nosotros gastábamos el dinero de la venta de esos libros en cervezas, una fonda con rockola en las cercanías nos acogía. Brenda era la más graciosa del grupo, tenía una casa en Santa María la Ribera, en ruinas. Su esposo alcohólico igual que ella. Cuando la conocí, estaba tirada en el piso que albergaba varios autores norteamericanos, nuestro negocio se arruinó cuando las goteras alcanzaron aquellos estantes. Cruda, dormitando en un pasillo, sostenía una pequeña bolsa de tela en la que guardaba siempre una botella de plástico con alcohol de caña. La salté para alcanzar un estante.



—Largo, es mi pasillo.



—Necesito un libro.



—Lárgate.



—Lárgate tú, es un espacio



público.



—Me aburres, me enfermas.



Todavía me parece escucharla diciéndolo. Me cansé de verla tirada ahí todos los jueves, la invité a nuestra happy hour de 2 a 4 de la tarde. Nos reuníamos en una terraza, tiempo atrás nos habían echado de los sillones de uno de los pisos. Desempleados, sí, jamás mezquinos, nos turnábamos para suministrar a nuestros compañeros de desgracia un par de tragos durante ese tiempo. En nuestro grupo estaba un hombre callado, siempre revisando ofertas de trabajo, anotaba los números en una desgastada libreta, no llamaría, todos lo sabíamos, ese hombre no tenía ni siquiera una tarjeta telefónica para llamar desde una cabina, ese hombre jamás ponía un teléfono en las múltiples solicitudes de empleo que nos mostró.



—¿Para qué las entrego? No tengo número telefónico, no tengo casa, busco un trabajo en el que no te pidan número telefónico.



Ese hombre se colgó una tarde en uno de los pisos de la biblioteca, acordonaron la zona. Bebimos en silencio sus dos tragos entre todos, los redentores son escoria, solía decirnos mientras bebía de la pequeña botella de plástico que nos quemaba las tripas. Un día nos cerraron el acceso a un espacio que más tarde nos enteramos que sería una sala para talleres literarios con enfoque humanista, era nuestro sitio favorito para dormir y leer. No le simpatizábamos a las empleadas, hermosas e impecables madres de familia que escandalizadas nos acusaban con el policía. Una tarde ya no encontré a Fante en los estantes de siempre. Sí, ahora estaba clasificado en no sé dónde. El lector real no necesita de clasificaciones, al gran lector le da igual la sala de Filosofía que la sección con libros de Jardinería. El lector pretencioso necesita etiquetas, asiste a talleres y círculos de lectura de Biblioteca Pública, público ideal de aquellos que aman gastar el presupuesto, es divertido para los burócratas justificar dinero. Una biblioteca existe por sus asistentes no por sus empleados, ¿existe diferencia entre el burócrata cultural y el de Tesorería?



La biblioteca tenía goteras al poco tiempo de su inauguración, sigue igual, ¿adónde va el presupuesto? Lo que ahora ves es la ruina de un intento hegemónico cultural, las bibliotecas públicas tienen más lectores desempleados y vagabundos que artistas insufribles. Los que afirman que si se le da arte a una persona esta no tomará un arma o no se suicidará, deberían leer a Plath, Storni, Hemingway o Thompson. Sólo a las personas que siempre han tenido un techo les molestan las goteras.





* Escritora. Autora de la novela Señorita Vodka (Tusquets)