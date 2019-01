Jefes policíacos quedarán fuera de reuniones

Los que retoman actividades esta semana es el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato que preside el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aún no está definido el orden del día pero sí un tema que se pondrá sobre la mesa que es el estatus de la Comisión Estatal de Secretarios de Seguridad.



Y es que por Ley debe sesionar una vez al mes o bien se tiene previsto que sesione más veces de carácter extraordinario, según los asuntos de urgencia o de importancia que se presenten en el estado por hechos de inseguridad. Pero pese a su aprobación desde el año pasado no han sesionado al día de hoy.



Este tema con carácter de urgente será tratado en la mesa el próximo 30 de enero que sesione el Consejo Estatal de Seguridad y donde se fijará una postura, una reunión que será pública. Si bien la comisión de Secretarios de Seguridad no ha sesionado es porque al menos 10 jefes policíacos no tienen acreditadas las pruebas de control y confianza.



Esa comisión será presidida por el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, y es donde tendrá que delinearse la forma de trabajo en el estado.



La postura clara del Estado y que sale desde Palacio de Gobierno es que no se sentará en la mesa ningún mando que no acredite las pruebas de control y confianza, los cuales ocupan un cargo de manera ilegal ya que por ley para desempeñar el cargo deben de acreditarlas, y los directamente responsables de que ocurra esto son los Alcaldes de estos municipios.



Los Alcaldes han hecho caso omiso e incluso ignorado la urgencia de cumplir con esta obligatoriedad, así es que en la sesión del próximo miércoles que se realizará en la Capital se fijará una postura clara en el tema.



Y el acuerdo irá en la línea de que sí comenzará a sesionar la Comisión Estatal de Secretarios únicamente con los mandos que tengan acreditadas las pruebas de control y confianza.



Además a los 46 alcaldes tendrá que quedarles claro que tendrá que comenzar a trabajar con las líneas definidas por el estado, los que de entrada tienen a Jefes Policiacos sin pruebas de control y confianza se están jugando el no recibir recursos del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal que arrancará con 600 millones de pesos.



Y el encargado de aplicar estos recursos y que tendrá que revisar con lupa el avance y cumplimiento de los acuerdos es Marco Antonio Sánchez Aparicio, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y ahora también secretario técnico de este organismo.



En la sesión del miércoles también estarán el Secretario de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el de la XVI Zona Militar, el delegado de la PGR, Policía Federal, así como los 46 alcaldes de la entidad y empresarios.

