Una polución a cada solución

Pues ya llovió. Creo que en el Valle de Toluca pocas veces habíamos apreciado esto tanto como ayer, cuando el agua y el viento intenso vinieron a refrescar un poco la nube de polvo en la que se ha convertido esta urbe. No cabe duda que la contingencia ambiental de la semana pasada resultó traumática, y si no somos tan necios, debe dejarnos una lección. Y es que a pesar de que llevábamos años con mala calidad del aire, en esta zona ahora sí tocamos fondo. Los niveles fueron históricos (y peligrosos, se lo aseguro).

Mis paisanos del Valle de México disculparán que por esta vez me enfoque en los rumbos de la capital, pero es que para los de acá sí fue una novedad, de alguna manera, llegar a estas circunstancias. Ya ni para hacer el amargo recuento a detalle, pero se nos juntaron no solo los numerosos incendios forestales (cerca de 80 por ciento provocados por dolo o imprudencia), sino que hasta el Popocatépetl complementó la receta perfecta para el desastre.

Pero, no nos hagamos tontos, más allá de eso todos hemos contribuido con nuestro granito de PM2.5, por lo menos. Muchos industriales que se pasan la norma por el arco del triunfo, los transportistas que siguen necios en explotar esas chimeneas sobre ruedas; los ciudadanos que seguimos aferrados a que aquí no pasa nada y, ya no digamos a verificar, ni siquiera llevamos a afinar nuestros automóviles.

Por su parte las autoridades de casi todos los municipios siguen permitiendo alegremente que cualquiera infeste de topes las calles (¿no serán daños a las vías de comunicación?) y miran pasmados como cada cuadra se llena de baches que más tardan en repararse que en estar abiertos nuevamente.

Es tiempo de encontrar soluciones de fondo, porque si unas ligeras lluvias además de aliviar la situación se llevan la poca consciencia que este asunto generó en la sociedad, no dudemos que en cuestión de días estaremos de nuevo en emergencia.

Vale la pena mencionar el señalamiento del gobernador Del Mazo en el sentido de que, aunque este fin de semana se registraron cinco incendios -dos el sábado y tres el domingo-, fue una cantidad menor a la registrada hace ocho días y ya disminuyó la mala calidad del aire; pero que su administración no bajará la guardia para el cuidado del medio ambiente."Seguimos siendo cautelosos", dijo. Y es sin duda lo que debemos hacer todos.

Principalmente por parte de los ciudadanos la tarea evidente es ser más responsables en el uso de los vehículos, utilizarlos más racionalmente, afinarlos y verificarlos. Ante el gran número de quienes no han realizado esto último, una medida desesperada pero probablemente muy efectiva, sería que las autoridades condonaran multas y recargos a los omisos, brindaran un justo estímulo a los que sí han cumplido, y después de un periodo determinado metan mano dura, antes de que sea demasiado tarde para todos.