Racistas de clóset

Me resisto decididamente a opinar acerca de Roma, la película de moda. Sin embargo creo que la discusión generada colateralmente en torno a la protagonista vale la pena para abordar, una vez más, otro tema que los mexicanos llevamos literalmente a flor de piel: nuestra rampante doble moral en cuestiones de origen racial.



Y es que mientras nos indignamos ante la menor insinuación de que el amplio reconocimiento a la actriz principal de la cinta responde a una cuota de corrección política, la más reciente Encuesta Nacional Sobre Discriminación, realizada en 2017 por el Inegi, Conapred, CNDH, UNAM, y Conacyt nos arroja a la cara nuestra lamentable realidad: somos en gran medida un país racista.



Mientras disfrutamos con profunda mirada de intelectual la obra de Alfonso Cuarón, el estudio en cuestión concluye que, en nuestro país, al menos 20 por ciento de la población adulta declara haber sido discriminada, principalmente por (adivinó usted) su color de piel. Aplaudimos a rabiar y con lágrimitas en los ojos a la indígena en la pantalla grande, pero rechazamos a quienes tienen sus características físicas en los servicios médicos, en la calle, el transporte público y, peor aún, en la familia.



La ENADIS es un documento tan preciso y detallado que irremediablemente nos amarga las palomitas: 40.3% de la población indígena declaró que se le discriminó debido a su condición étnica. Luces, cámara, acción... y el largometraje de las buenas conciencias va de negros en "fade in" a una oficina gubernamental, donde a 42.6% de la población indígena que solicita información sobre algún trámite, servicio o programa oficial, le es negada.



¡Cácaro! gritamos indignados cuando, en una nota acerca de la debutante actriz, un periódico europeo tituló "La sirvienta que se ha convertido en estrella", basándose en el personaje que ella desempeñó, pero nombrarla "sirvienta" a los mexicanos nos pareció un auténtico insulto, pues preferimos llamarla "mi chacha", así con términos de franca posesión. Por cierto, aquí 87.7% de las trabajadoras del hogar carecen de prestaciones laborales en su empleo realizando quehaceres domésticos (y desconfiamos de ellas porque, como son pobres, seguramente también son rateras).



Como no sé mucho de cine, he buscado alguna opinión o análisis sobre los méritos histriónicos que la candidatean al premio Oscar, pero nada. Yaritza Aparicio está en el ojo del huracán por otras razones. ¿Cuál será el destino de esta maestra de preescolar luego de los 15 minutos de fama? ¿Será directora de cine o al menos de su escuela? En México, difícilmente. Según la necia ENADIS, apenas 2.8% de la población con tonalidad de piel más obscura reporta ser funcionario, director(a) o jefe(a), mientras que llega a 6.1% cuando se habla de tono de piel más claro. 44.0% de las personas morenas se ubican como trabajadores en servicios personales, actividades de apoyo y agropecuarios.



Es la doble moral. Corrección política hipócrita porque lamentablemente no se arraiga en nuestra sociedad, solo se usa para "vernos bien", aunque hasta entre nosotros nos discriminamos, porque eso sí, unos seremos morenos pero otros de plano prietos. Es nuestra tristísima película, que no por haberla visto hasta el cansancio deja de retratarnos de pies a cabeza.



Y por cierto, ¿cómo andamos por acá? Resulta que el Estado de México, junto con Puebla, Guerrero, Oaxaca, Colima y Morelos, es de los estados con mayor prevalencia, superando todas estas entidades 24% de la población que mencionó haber sido discriminada. ¿Usted ya (se) vio (en) Roma?