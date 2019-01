Los tiempos duros, no duran; las personas duras, sí

Con lo descrito arriba, pienso que los equipos y los directores técnicos que no tiene capacidad, ni carácter para estar al frente de torneos muy difíciles y complicados, no pueden durar mucho tiempo.

El martes pasado, vimos el juego entre el Atlas y la UdeG, el Atlas por supuesto que era favorito por los resultados y la forma de encarar sus juegos; sin embargo, la UdeG con muchos jugadores muy jóvenes los esperó y en contragolpe les ganó. Qué buenos goles como el de Emanuel Ayala, fue el segundo de la noche y lo recibió el pase en profundidad, y con certero disparo con el pie izquierdo metió un golazo. El director técnico de la UdeG Jorge Dávalos los estudió muy bien y así hizo su plan de juego, Atlas quiso reaccionar pero la defensiva de UdeG, muy plantada y su portero Morán no les dieron oportunidades.

Cruz Azul contra Alebrijes, quien iba a pensar que con un error tan garrafal le diera la ventaja a los de Oaxaca, Guillermo Allison pecó de confianza en su área chica y le robaron el balón y gol, y para el segundo tiempo un jugador bajito de estatura pero grande de mentalidad, mete el gol con la parte externa del pie derecho y cruza su disparo, muy buena jugada de Misael Domínguez, Cruz Azul con un cuadro de primera sigue atacando y con una buena jugada de Roberto Alvarado centra y cabecea el español Méndez, me gustó la estrategia del señor Caixinha apretó, recuperó y jugó al frente, sin descuidar la retaguardia.

América contra San Luis, triunfo del América por medio de un penal pero me llama la atención que jugó con muchos mexicanos y jóvenes de su cantera, eso para mí es muy importante, que se les de oportunidades a estos muchachos y aunque no fue un gran partido, lo ganaron.

San Luis, campeón de la Liga de Ascenso jugó muy compacto y no daba espacios, pero para mi gusto, tiene equipo para poder haber hechos más, tiene jugadores con la experiencia, argentinos y españoles, pero lo que querían era no perder, y el que poco aspira, poco gana.

En el futbol mexicano creemos que se les ayuda a los equipos grandes y que hay cochupos, eso es una mentira, creo que en nuestro futbol hay honestidad, todo esto es por lo que sucedió en el juego de Chivas contra Toluca, que hubo errores arbitrales, por supuesto, pero nunca tratando de ayudar a ningún equipo, a través de los años he podido constatar esto y como muestra, la campaña León vs Pachuca que son del mismo dueño todos pensaban que se iba a dejar ganar el León y ayudar al Pachuca y no fue así. Ganó el León y Pachuca quedó fuera de Liguilla. Otro ejemplo fue Necaxa contra América, y Necaxa perdió y se fue a la Segunda División, los mexicanos debemos pensar en honestidad y quitarnos de la cabeza que todo es amañando y malo.

Hoy al mediodía vi el sorteo de la Copa América y me dio un gran gusto ver a excelentes jugadores de sus diferentes países, como Cafú, Zico, Romerito de Paraguay, Maturana por Colombia, Marta de Brasil, Lugano por Uruguay, Zanetti de Argentina, fue maravilloso el recordar a cada uno de ellos, el sorteo fue estupendo pero qué coraje me dio al no ver el nombre de México y ver a Japón y a Catar como invitados a la Copa América, qué terrible error el haber salido de este torneo el más viejo del mundo. Se nos fue oportunidad de oro para foguear a nuestra selección.

Hasta pronto.