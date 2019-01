Balance de la jornada 4

Si te escupen en la espalda quiere decir que estás adelante. Lo descrito arriba es por los equipos que van adelante y son criticados por varios o por ningún motivo, por gente contraria a su equipo, por envidia, por frustración o por ganas de molestar ofender.



América vs Monterrey. Juego muy disputado por ambos equipos, con goles estupendos y errores arbitrales sin embargo los dos equipos con una mentalidad de ganar, trajo como consecuencia que a la gente les gusta el futbol, que el VAR está o no está aprovechado esto lo tienen que juzgar los que lo están manejando, la pantalla debe ser cubierta como lo tienen en el fútbol americano yo creo que sí porque los directores técnicos van con el árbitro casi a la par y están trayendo consecuencias, el gol de Rodrigo Funes Mori fue un portento de gol, recepción con el muslo, finta, y vuelve a fintar ahora con la izquierda y se le coloca a su pie derecho y toca dando un pase a la red, qué golazo, estupendo juego.



Atlas vs Lobos. Juego en el que “El perdona pierde” , y esto es porque los lobos no pudieron meter en dos ocasiones de gol, falló su goleador Leonardo Ramos, y les trajo como consecuencia la derrota, primer tiempo de lobos, segundo tiempo de Atlas gol de cabeza del central Anderson Santamaría ganado por muy buen resorte, Atlas se apoderó del juego y en un robo de balón de Vigon le da un estupendo servicio a Facundo Barceló que se tira de palomita y clave el gol, pero el Atlas no quería que los Lobos se repusieron y siguió atacando y llegó el tercero con un tiro centro de Clifford Aboagye, esto fue porque Atlas siempre presionó y jugó bien van por buen camino.



Santos vs Chivas. Juego muy trabado porque los dos equipos presionaban para recuperar el balón lo más pronto posible, hasta que en una jugada a jugada recibe el balón sólo El Gallito Vázquez porque su marca Beltrán recorrió con otro y descuido al Gallito, disparí y anotó, creo que si Gudiño, portero Chivas, hubiera dado un paso al costado probablemente habría hecho más, quiso llegar sin recorrido, sin embargo hizo un atajadón con el pie izquierdo



“Paradón”, los dos equipos tuvieron buenos destellos, el señor árbitro creo que se equivocó cuando Julio Furch, que merecía la expulsión. ¿Por qué cambió la formación el señor Cardozo y puso a tres centrales? Fue ¡porque Santos puso a dos delanteros! Hizo lo correcto y así dejó más libres a Vanrankin y a Ponce para atacar, Chivas pierde pero deja buena impresión, Santos con este triunfo se robustece.



Pumas destituye a David Patiño, creo que se precipitaron, estoy de acuerdo que no ganó ni un partido de los cuatro que se llevan en el torneo, a Patiño le quitaron jugadores y no trajeron nada, y Patiño no alzó la voz para pedir los refuerzos, y ahí están las consecuencias, llega Marioni que hizo un trabajo muy malo con los Venados de Mérida, tan es así que lo corrieron y ahora le dan a un equipo de los grandes, qué suerte y labia tienen los argentinos salen con el mismo verso, voy a ser ofensivo con buen manejo de balón etc. etc., lo mismo dijo con los Venados y a poner donde deben de estar, el mismo verso de Marioni y qué poco valoran a su gente los Pumas, teniendo gente muy positiva entre ellos, Miguel España, Leonardo Cuéllar, Enrique López Zarza, pero ellos no hablan cantadito es una mala decisión de la directiva.



Hasta pronto.



Twitter: @Profematturano