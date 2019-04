No sé si usted lo habrá notado, pero esta columna se llama “Perdón, pero…”. En algún momento pensé que también podría llamarla “Con todo respeto”, pero me decidí por lo primero. Y parecería entonces que soy un gran defensor de pedir perdón. En realidad, me gusta más la aceptación del perdón. Muestra todavía más nobleza, compasión, madurez y equilibrio emocional, que pedirlo. En todo caso, alguien podría pensar que soy una buena persona porque pido perdón antes de cada uno de mis artículos. Pero la realidad es diferente: pido perdón porque sé que lo que voy a decir muy probablemente puede lastimar los sentimientos, creencias religiosas y convicciones políticas de algunas personas, por lo que “me curo en salud” y de entrada me disculpo con quien pueda sentirse ofendido. Pero no es que me arrepienta de decir lo que escribo; de otra manera simple y sencillamente no lo haría. O sea que, desde mi punto de vista, pedir perdón no significa ni mucho menos que se está arrepentido de lo que se hizo, sobre todo cuando no fue uno el que lo hizo y le piden que pida perdón por algo que hizo alguien más. Que es el caso de España y su rey.

Francamente, creo que el perdón está sobrevaluado. Insisto, sobre todo el pedirlo. Para que sea realmente efectivo, la persona tiene que estar convencida de que lo que hizo fue algo muy malo y que requiere del perdón para su propia tranquilidad. Lo cual de entrada es algo bastante egoísta. Además de que hay cosas imperdonables. Si una persona violó y mató a la hija de otro y luego le pide perdón, para su propia tranquilidad, aunque sea genuino, me parece una salvajada. Valoro más, por lo mismo, conceder el perdón, porque el que lo hace no gana nada, más que escapar del deseo de venganza, que puede ser una prisión igual de terrible.

Luego está la cuestión de la utilización política del perdón. Pedirlo puede ser, además de victimista, políticamente manipulador y abusivo. Por eso el rey de España se niega a pedir perdón. Además, como ya se ha demostrado con infinitos memes, si pedimos que alguien se disculpe por hechos históricos, no acabaremos nunca, pues la historia no es más que la imposición del más fuerte. Por hechos más recientes, donde se puede resarcir a la víctima o a sus descendientes, podría valer la pena el ensayo. Pero para mi gusto, sería más importante concentrarse en ser fuertes, para evitar los abusos. Con España, concentrémonos en tratarnos de tú a tú, como iguales que somos, y favorezcamos las muchas cosas en común que tenemos, para empezar por el castellano.

Pedir perdón para los pueblos originarios, sin ser uno de ellos, me parece el colmo de la manipulación y el victimismo. Se la paso a Evo Morales, por lo mismo. Aunque no creo que le sirva de mucho al pueblo boliviano. Pero pretender como mestizo, una vez más, hablar a nombre de los indígenas es prolongar su infantilización y dependencia. Sobre todo, es generar nuevamente (ya lo vimos) un odio alimentado por una historia oficial maniquea y sin matices, de buenos y malos. Es buscar pecadores arrepentidos y redentores de la nación.

